15 авг 2022



Новое видео ARCH ENEMY



The Watcher, новое видео группы ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Deceivers", выход которого запланирован на 12 августа на Century Media:



01. Handshake With Hell



02. Deceiver, Deceiver



03. In The Eye Of The Storm



04. The Watcher



05. Poisoned Arrow



06. Sunset Over The Empire



07. House Of Mirrors



08. Spreading Black Wings



09. Mourning Star



10. One Last Time



11. Exiled From Earth







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