ARCH ENEMY открыли европейский тур



ARCH ENEMY опубликовали видео о первом выступления в европейском туре, которое произошло 27 сентября в Дублине:



"Deceiver, Deceiver"

"War Eternal"

"Ravenous"

"In The Eye Of The Storm"

"House Of Mirrors"

"My Apocalypse"

"The Watcher"

"The Eagle Flies Alone"

"Handshake With Hell"

"Sunset Over The Empire"

"As The Pages Burn"

"Snow Bound"

"Nemesis"

"Fields Of Desolation"







