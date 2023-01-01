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Гитарист ARCH ENEMY: «Во многом я живу своими детскими мечтами»



Michael Amott в рамках подкаста "Scars And Guitars" обсудил свою карьеру:



«Во многих отношениях я всё ещё живу своими подростковыми фантазиями. Я просто хожу с витающей в облаках головой, наполненной риффами и металлом. Я думаю о таких вещах весь день. И это моя работа, и люди хотят, чтобы я занимался именно этим. Мне очень повезло в этом смысле. Моя работа заключается в том, чтобы проснуться, выпить кофе и начать играть на гитаре. И это здорово. Я играю на гитаре часами каждый день. Насколько это круто? Это просто невероятно, правда.



Когда я начал играть такую музыку, которая меня интересовала и которую я хотел играть, я никогда не рассматривал это как возможность карьерного роста или чего-то подобного. Потому что музыка, которую мне было интересно играть, не была популярной. Во многих случаях даже не было альбомов с такой музыкой. Это было до того, как появились пластинки, были только кассеты, демо-записи, концертные записи и подпольные репетиционные записи групп со всего мира, играющих экстремальную музыку. Именно это меня и интересовало. Потом, конечно, появились именитые группы, но ты шёл на концерт и думал, что они очень известные, а там никого не было. На ту группу, которую ты считал известной, приходило сто человек. Это помогло мне понять: "Эта музыка не так уж популярна. Не так уж много людей ею увлекаются". Но всё изменилось в 1990-е годы, и стало в большей степени бизнесом. И это стало более... Я бы не сказал "мейнстримом", но появился способ продавать и распространять этот вид андеграундного металла. Сцена стала значительно шире. Полагаю, я сам стал свидетелем происходящего, когда я был участником CARCASS в начале 1990-х. Внезапно на некоторые концерты стали приходить тысячи людей. Это было что-то вроде: "Вот это да! Это просто нечто. Как это произошло? Как столько людей могут находиться в одном месте в одно и то же время, наслаждаясь таким уровнем шума?" [Смеётся]. Они получали удовольствие от этого уровня экстремальности. Было очень интересно наблюдать за тем, как всё это происходит. И, конечно, сейчас у людей есть определённые ожидания. Если ты создаёшь группу, если ты начинаешь сейчас, то это будет... У меня не было никаких ожиданий, что в моей жизни произойдёт что-то подобное. Я всегда думал, что у меня будет нормальная работа, а музыкой я буду заниматься как хобби. Но, как оказалось, я никогда в жизни не работал — в привычном смысле этого слова — так что я всегда занимался этим. В общем, это какое-то безумие. Я никогда не ожидал подобного развития событий».







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