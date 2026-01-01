сегодня



Вокалист RUSH о новой барабанщице



Geddy Lee и Alex Lifeson в недавнем интервью ответили на вопрос о том, как прошла первая репетиция с Anika Nilles в марте 2025 года:



«Надо начинать с этого. Партии должны быть сыграны правильно, потому что этого ожидают фанаты. Но мы не накладываем на неё никаких ограничений. Когда она почувствует себя комфортно и уверенно в аранжировках, она сможет свободно дополнять их своим собственным духом».



Lee добавил:



«И она это сделает. Но, честно говоря, когда она приехала, мы не знали, чего ожидать. Когда мы начали играть с ней, что-то было не так. И я, конечно, подумал: "Ничего из этого не выйдет". Всевозможные сбивки для неё не были проблемой. Сложность заключалась в понимании взаимосвязи между малым барабаном, бас-барабаном и хай-хэтом, которая отличалась от того, чему её учили.



Первые четыре дня были полны взлётов и падений, она нервничала, страдала от смены часовых поясов, а мы не были уверены. Перед последним днём мы немного поговорили: "Не знаю, Al, получится ли у нас?" Мы обсудили всё, что нам в ней нравится, её трудолюбие, приятный характер, глубокие познания и технические навыки. Так что плюсов много. Мы решили не торопиться. И вот наступил последний день репетиций, и она просто блестяще справилась».



Alex продолжил:



«Она вдруг поняла, о чём мы говорили всю неделю, — не о технической стороне, а о том, что находится между важными вещами, в чём Нил был просто потрясающим, и о той внутренней динамике, которую может понять только другой барабанщик, и у неё всё получилось».







+0 -0



просмотров: 83

