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RUSH открыли тур



Выступлением седьмого июня в Лос-Анджелесе, RUSH открыли первый за 11 лет тур, получивший название "Fifty Something":



(Tape) Where's Rush?

01. Xanadu (first time as show opener)

02. Limelight (first time since 2013)

03. Far Cry (with touring band introductions)

04. Subdivisions

05. Freewill (first time since 2011)

(Tape) Neil Peart Tribute Collage 1

06. Bravado (first time since 2013, dedicated to Neil Peart)

07. Caravan (first time since 2013)

08. La Villa Strangiato (first time since 2011)

09. Vital Signs (first time since 2011)

10. The Spirit Of Radio



Set 2:



(Tape) Countdown

11. 2112 Part I: Overture

12. 2112 Part II: The Temples Of Syrinx

13. 2112 Part VII: Grand Finale

14. Distant Early Warning

15. Red Barchetta

16. Dreamline (first time since 2013)

(Tape) Bird-dy Lee Sketch

17. Natural Science

(Tape) Neil Peart Tribute Collage 2

18. Time Stand Still (with Aimee Mann) (first time since 2011)

19. Red Sector A (first time since 2013)

20. YYZ

21. The Garden (first time since 2013)

(Tape) "South Park" Intro

22. Tom Sawyer



Encore:



23. By-Tor & The Snow Dog (first time since 2004)

24. Working Man

(Tape) Neil Peart Tribute







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