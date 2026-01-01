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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 49
*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 31
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Rush

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8 июн 2026 : 		 RUSH открыли тур

24 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Когда слышишь, как она говорит о Ниле Пирте, становится ясно, что она понимает и ценит его величие»

23 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Нил еще не остыл, а многие барабанщики уже предложили свои услуги»

26 апр 2026 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»

9 апр 2026 : 		 Почему RUSH не взяли известного барабанщика?

6 апр 2026 : 		 GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»

2 апр 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Anika для нас подходит идеально!»

30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

16 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES

12 мар 2026 : 		 Барабанщица RUSH представила новое видео

8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»
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RUSH открыли тур



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Выступлением седьмого июня в Лос-Анджелесе, RUSH открыли первый за 11 лет тур, получивший название "Fifty Something":

(Tape) Where's Rush?
01. Xanadu (first time as show opener)
02. Limelight (first time since 2013)
03. Far Cry (with touring band introductions)
04. Subdivisions
05. Freewill (first time since 2011)
(Tape) Neil Peart Tribute Collage 1
06. Bravado (first time since 2013, dedicated to Neil Peart)
07. Caravan (first time since 2013)
08. La Villa Strangiato (first time since 2011)
09. Vital Signs (first time since 2011)
10. The Spirit Of Radio

Set 2:

(Tape) Countdown
11. 2112 Part I: Overture
12. 2112 Part II: The Temples Of Syrinx
13. 2112 Part VII: Grand Finale
14. Distant Early Warning
15. Red Barchetta
16. Dreamline (first time since 2013)
(Tape) Bird-dy Lee Sketch
17. Natural Science
(Tape) Neil Peart Tribute Collage 2
18. Time Stand Still (with Aimee Mann) (first time since 2011)
19. Red Sector A (first time since 2013)
20. YYZ
21. The Garden (first time since 2013)
(Tape) "South Park" Intro
22. Tom Sawyer

Encore:

23. By-Tor & The Snow Dog (first time since 2004)
24. Working Man
(Tape) Neil Peart Tribute




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