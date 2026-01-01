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Видео с выступления RUSH



Видео с выступления RUSH, которое состоялось 18 июня в Palacio De Los Deportes in Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:



Set 1:



Where's Rush?

01. Xanadu

02. Dreamline

03. Subdivisions

04. Headlong Flight

Neil Peart Tribute Collage 1

05. Bravado

06. Red Sector A

07. La Villa Strangiato

08. Anthem

09. New World Man

10. The Spirit Of Radio



Set 2 (Moving Pictures):



South Park Intro

11. Tom Sawyer

12. Red Barchetta

13. YYZ

14. Limelight

15. The Camera Eye

16. Witch Hunt

17. Vital Signs

Neil Peart Tribute Collage 2

18. Time Stand Still

19. Closer To The Heart

20. 2112 Part I: Overture

21. 2112 Part Ii: The Temples Of Syrinx

22. 2112 Part Vii: Grand Finale



Encore:



23. Finding My Way

24. Working Man

Neil Peart Tribute







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