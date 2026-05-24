Новости
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 33
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 31
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 29
*Лидер APOCALYPTICA: «Да нормальный St.Anger альбом, ну!» 25
*JASON NEWSTED рад за серию концертов METALLICA в Сфере 23
24 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Когда слышишь, как она говорит о Ниле Пирте, становится ясно, что она понимает и ценит его величие»

23 май 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Нил еще не остыл, а многие барабанщики уже предложили свои услуги»

26 апр 2026 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Адаптировать технику Нила под себя было непросто»

9 апр 2026 : 		 Почему RUSH не взяли известного барабанщика?

6 апр 2026 : 		 GEDDY LEE об использовании имени RUSH в туре: «Нам надо было назваться IRON MAIDEN?»

2 апр 2026 : 		 Вокалист RUSH: «Anika для нас подходит идеально!»

30 мар 2026 : 		 RUSH впервые выступили с ANIKA NILLES

16 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES

12 мар 2026 : 		 Барабанщица RUSH представила новое видео

8 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH рад, что RUSH едут в тур

3 мар 2026 : 		 Вокалист RUSH о новой барабанщице

26 фев 2026 : 		 Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»

21 фев 2026 : 		 Фрагмент нового издания RUSH

21 фев 2026 : 		 Барабанщица RUSH демонстрирует свои навыки

16 фев 2026 : 		 Хотел бы MIKE PORTNOY в тур с RUSH?

29 янв 2026 : 		 Концертное видео RUSH

27 янв 2026 : 		 GEDDY LEE о новой музыке RUSH: «Интересно, что сможет предложить Anika»

21 янв 2026 : 		 Планируется новое переиздание RUSH

21 янв 2026 : 		 MIKE PORTNOY рад, что не поедет в тур с RUSH

3 ноя 2025 : 		 GEDDY LEE о новом туре RUSH

2 ноя 2025 : 		 SLASH рад, что RUSH возвращаются

26 окт 2025 : 		 GEDDY LEE: «Я несколько удивлен таким ажиотажем в отношении RUSH»

23 окт 2025 : 		 RUSH продолжают добавлять новые концерты

21 окт 2025 : 		 RUSH расширяют график турне

10 окт 2025 : 		 Новая барабанщица RUSH: «Я благодарна Geddy и Alex'y»

7 окт 2025 : 		 RUSH едут в тур: «Это решение было принято относительно недавно»
Вокалист RUSH: «Когда слышишь, как она говорит о Ниле Пирте, становится ясно, что она понимает и ценит его величие»



В недавнем интервью участники группы RUSH рассказали о своём решении воссоединиться для гастролей в 2026 и 2027 году. После подтверждения того, что RUSH дадут по четыре концерта в каждом городе и сыграют 38 различных песен из обширного репертуара группы, Geddy спросили, будут ли в программе треки со всех альбомов RUSH:

«Я не проверял. Вряд ли будут представлены все альбомы, а некоторые будут представлены больше, чем другие, по вполне понятным причинам. И что интересно, и одна из причин, по которой я действительно хотел отправиться в турне, — это то, что я получаю много писем и сообщений от фанатов, которые стали музыкантами после нашего последнего концерта. И им бы очень хотелось услышать некоторые из этих песен. Так что это шанс для них, и, конечно, им не посчастливилось услышать, как Нил Пирт играет эти песни, но мы сделаем всё возможное, чтобы порадовать их».

Что касается подготовки к туру «Fifty Something», Alex сказал:

«Раньше мы занимались планированием, может быть, пару месяцев, шесть недель, самостоятельно. У нас был список музыки на четыре часа. Потом мы сокращали его до того, что, вероятно, будет исполнено на шоу. И затем у нас был месяц, чтобы поработать вместе. То есть мы уже подготовились, потом мы проводим вместе месяц, а затем уезжаем на репетицию на арену, может быть, на 10 дней, и только после этого начинается тур. Так что у нас есть преимущество в виде четырёх месяцев подготовки. На этот раз Anuka пришлось выучить все эти песни».

Geddy продолжил:

«И одна важная вещь, о которой не упоминается: когда мы готовились к туру с Нилом, мы работали именно над новым материалом, который только записали, потому что старые вещи мы знали. В случае с этим туром мы начинаем с нуля и учим невероятно талантливую, потрясающую барабанщицу, которая пришла из совершенно другой музыкальной школы, как понять 40 песен этой странной, своеобразной группы. Это совсем другая история. И это было сложно, но в то же время увлекательно, потому что когда все пазлы складываются, она входит в ритм и чувствует его, мы с ней играем вместе и улыбаемся. И мы думаем: "Это будет весело". И она полностью погрузилась в процесс. У неё большой талант, но она ещё и замечательный человек. У неё правильный настрой. Она много работает. Она не боится много работать. И она любит играть так же, как и мы, так что у нас есть нечто общее. Может, у каждого музыканта это есть — я не знаю; я так думаю — но нам было хорошо с ней рядом… И она привносит что-то свежее. Она привносит другую историю в нашу историю. И я считаю, что это по-настоящему здорово. Наши фанаты отреагировали на то, что мы не взяли кого-то из другой известной группы: "Вам стоило взять того-то или того-то". Это совсем другое ощущение. Это не соревнование. И нам очень повезло, потому что она — единственный барабанщик, о котором мы думали. Мы прослушали одного барабанщика».

Alex добавил:

«И за время, проведённое вместе, мы по-настоящему сблизились. Дело не только в том, чтобы играть песни, разучивать музыку и исполнять её; дело в том, что мы по-настоящему полюбили друг друга. И есть такое сильное чувство, радостное ощущение от совместной работы, совместного музицирования, и оно становится всё лучше и лучше по мере того, как мы продвигаемся с песнями. Теперь, когда мы на том этапе, когда мы играем и начинаем набирать темп, это очень весело. Мы каждый день с нетерпением ждём, когда сможем вернуться и продолжить».

Geddy подхватил:

«Мы недавно добавили одну дополнительную песню, и она была шокирована. Я знал, что она обалдеет, и она была шокирована. Она сказала: "Мой жёсткий диск забит". В этой песне много сложных изменений темпа. И мы с ней договорились. Мы убрали две песни в обмен на эту одну. Она согласилась. [Смеётся]. Но она готова к этому. И это очень сложное положение. И некоторые люди никогда не простят нас за то, что мы выступаем с кем-то другим. У неё хватило мужества занять это место, взвалить на себя эту ношу и выдержать всё, что на неё обрушат фанаты. И это не мелочь. Это очень важно. И всё это не из-за высокомерия. Это из-за уверенности и уважения к Нилу. Когда слышишь, как она говорит о Ниле, становится ясно, что она действительно понимает и ценит его величие. И ничто из того, что происходит, ни на йоту не умаляет его величия».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

24 май 2026
Corpsegrinder04
Лайфсон на фотке похож на Мойдодыра из "Беспредела".
