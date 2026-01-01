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*Вокалист IRON MAIDEN приехал на концерт на бронетранспортере 47
*Басист MÖTLEY CRÜE: «Даже не могу представить, чер... 46
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 27
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Rush

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RUSH сыграли A Farewell To Kings



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Видео полного выступления RUSH, которое состоялось 13 июня в Kia Forum, доступно для просмотра ниже. В сете оказалось несколько сюрпризов, главным из которых стало исполнение композиции A Farewell To Kings впервые с 1979 года:

0:00:00 Where's Rush?
0:06:55 Xanadu
0:19:36 Limelight
0:24:21 Subdivisions
0:30:52 The Pass (first time since 2013)
0:36:01 Freewill
0:41:35 Neil Peart Tribute 1
0:42:56 Bravado
0:48:49 The Camera Eye
0:59:42 The Trees
1:05:35 The Anarchist (first time since 2015)
1:12:27 The Spirit Of Radio
1:18:06 2112 (full suite)
1:40:37 Far Cry
1:46:16 Distant Early Warning
1:51:21 New World Man
1:55:56 Vital Signs
2:01:41 Neil Peart Tribute 2
2:02:51 Time Stand Still (with Aimee Mann)
2:08:30 YYZ
2:13:18 A Farewell To Kings (first time since 1979)
2:19:49 The Garden
2:27:44 Tom Sawyer
2:34:37 Finding My Way
2:39:26 Working Man
2:46:28 Neil Peart Tribute 3




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