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RUSH сыграли A Farewell To Kings



Видео полного выступления RUSH, которое состоялось 13 июня в Kia Forum, доступно для просмотра ниже. В сете оказалось несколько сюрпризов, главным из которых стало исполнение композиции A Farewell To Kings впервые с 1979 года:



0:00:00 Where's Rush?

0:06:55 Xanadu

0:19:36 Limelight

0:24:21 Subdivisions

0:30:52 The Pass (first time since 2013)

0:36:01 Freewill

0:41:35 Neil Peart Tribute 1

0:42:56 Bravado

0:48:49 The Camera Eye

0:59:42 The Trees

1:05:35 The Anarchist (first time since 2015)

1:12:27 The Spirit Of Radio

1:18:06 2112 (full suite)

1:40:37 Far Cry

1:46:16 Distant Early Warning

1:51:21 New World Man

1:55:56 Vital Signs

2:01:41 Neil Peart Tribute 2

2:02:51 Time Stand Still (with Aimee Mann)

2:08:30 YYZ

2:13:18 A Farewell To Kings (first time since 1979)

2:19:49 The Garden

2:27:44 Tom Sawyer

2:34:37 Finding My Way

2:39:26 Working Man

2:46:28 Neil Peart Tribute 3







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