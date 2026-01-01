Редкое и старое от KREATOR



23 мая KREATOR выступали в рамках Maryland Deathfest XXI и сосредоточились в сет-листе на альбомах "Pleasure To Kill", "Terrible Certainty" и "Extreme Aggression" — видео полного выступления доступно ниже:



01. Ripping Corpse

02. Awakening Of The Gods (first half only)

03. Love Us Or Hate Us

04. Extreme Aggression

05. Riot Of Violence

06. Total Death (first half only)

07. People Of The Lie

08. Betrayer

09. When The Sun Burns Red

10. The Pestilence

11. Terrible Certainty

12. Endless Pain

13. Tormentor







