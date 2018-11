сегодня



SHINEDOWN вновь первые



По сообщению Billboard, SHINEDOWN со своим последним синглом "Get Up" остались на первой строчке чартов Mainstream Rock Songs — это уже тринадцатое первое место в карьере музыкантов. Больше них первые места занимали только песни THREE DAYS GRACE.















