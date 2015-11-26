23 фев 2021



Новый альбом SHINEDOWN выйдет осенью?



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith подтвердил, что группа приступила к работе над новым материалом:



«Я не могу сказать каких-то конкретных дат насчет альбома. Могу лишь сказать, что мы планируем выпустить все после лета. Вот это сказать могу, как и то, что мы работаем над новой музыкой. Прямо сейчас Zach находится в Чарльстоне, где он пробыл дней пять, потому что мы тут писали новый материал — в студии Eric'a, только что закончили. И он приезжал на пять дней. Я, Eric и Zach — мы вносим финальные коррективы в материал над которым ранее работали. Barry должен приехать где-то в апреле и тогда мы закрепим процесс записи».



По словам Brent'a, он надеется, что группа уже в конце лета сможет вернуться в тур.













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