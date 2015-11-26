Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 479
*Из ICED EARTH ушел вокалист. И басист тоже ушел 193
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 98
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 68
*Лидера BEHEMOTH признали виновным 67
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



23 фев 2021 : 		 Новый альбом SHINEDOWN выйдет осенью?

26 дек 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN критикует Фаучи за ложь о Санте

22 дек 2020 : 		 Акустика от SHINEDOWN

29 ноя 2020 : 		 SHINEDOWN выпускают линейку одежды

24 ноя 2020 : 		 У SHINEDOWN есть 40%

18 окт 2020 : 		 SHINEDOWN пишут материал

9 окт 2020 : 		 SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF

1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»

11 окт 2019 : 		 SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN

9 окт 2019 : 		 Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню

25 сен 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 июл 2019 : 		 Анимированное видео от SHINEDOWN
Показать далее
| - |

|||| 23 фев 2021

Новый альбом SHINEDOWN выйдет осенью?



*
zoom
*
* *
Вокалист SHINEDOWN Brent Smith подтвердил, что группа приступила к работе над новым материалом:

«Я не могу сказать каких-то конкретных дат насчет альбома. Могу лишь сказать, что мы планируем выпустить все после лета. Вот это сказать могу, как и то, что мы работаем над новой музыкой. Прямо сейчас Zach находится в Чарльстоне, где он пробыл дней пять, потому что мы тут писали новый материал — в студии Eric'a, только что закончили. И он приезжал на пять дней. Я, Eric и Zach — мы вносим финальные коррективы в материал над которым ранее работали. Barry должен приехать где-то в апреле и тогда мы закрепим процесс записи».

По словам Brent'a, он надеется, что группа уже в конце лета сможет вернуться в тур.

SHINEDOWN's Seventh Album To Be Released After The Summer





Like!+2Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 235

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом