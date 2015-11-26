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SHINEDOWN всё ещё работают над материалом



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith поделился информацией о творческой активности группы:



«Многим интересно, что происходит в нашем лагере, и вот вам немного информации. Мы сфокусированы на сочинении материала. Мы никогда не спешим в творческом плане и не собираемся делать этого в будущем. Тексты меняются, мелодии тоже подвержены переменам до момента, пока мы окончательно не будем уверены, что одно подходит под другое, и уже тогда отправимся в студию для записи. Да, мы записываем демо всего материала и да, мы проверяем, насколько каждая песня вызывает в нас эмоции и как они меняются с момента первой демо-записи и до момента, когда всё будет записано в альбомном варианте...



Мы начинали сочинять в июне 2020-го и всё ещё в процессе. Мы должны быть честными со всеми вами — мы не хотим создавать одинаковые пластинки, это не в нашей природе и совершенно не соответствует нашей натуре. У определённого артиста совершенно своя стилистика, которая работает именно для него, и он фокусируется исключительно на ней, мы же придерживаемся правила: "если не сломано, то чинить не имеет смысла"... При этом мы как группа постоянно должны выходить на новый уровень. Потому что наша фэн-база — семья, и она заслуживает только лучшего, что мы можем дать в конкретный момент времени.



Наша аудитория — наш мир. И мы часто говорим: "У нас есть один босс — это каждый наш слушатель", и мы воспринимаем эти слова вовсе не как пустой звук. Есть и ещё кое-что важное — наш лейбл и наш менеджмент на протяжении вот уже двадцати лет дают нам нужное время на создание пластинок и выделяют необходимые для этого ресурсы. Верить в то, что нам это нужно, потому что это и правда нужно, для нас важно, и мы никогда не воспринимали всё как должное... Так что я тут уже и так наговорил порядком, пора возвращаться к работе!»







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