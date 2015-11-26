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Shinedown

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1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

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31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»

11 окт 2019 : 		 SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN

9 окт 2019 : 		 Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню

25 сен 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN
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SHINEDOWN всё ещё работают над материалом



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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith поделился информацией о творческой активности группы:

«Многим интересно, что происходит в нашем лагере, и вот вам немного информации. Мы сфокусированы на сочинении материала. Мы никогда не спешим в творческом плане и не собираемся делать этого в будущем. Тексты меняются, мелодии тоже подвержены переменам до момента, пока мы окончательно не будем уверены, что одно подходит под другое, и уже тогда отправимся в студию для записи. Да, мы записываем демо всего материала и да, мы проверяем, насколько каждая песня вызывает в нас эмоции и как они меняются с момента первой демо-записи и до момента, когда всё будет записано в альбомном варианте...

Мы начинали сочинять в июне 2020-го и всё ещё в процессе. Мы должны быть честными со всеми вами — мы не хотим создавать одинаковые пластинки, это не в нашей природе и совершенно не соответствует нашей натуре. У определённого артиста совершенно своя стилистика, которая работает именно для него, и он фокусируется исключительно на ней, мы же придерживаемся правила: "если не сломано, то чинить не имеет смысла"... При этом мы как группа постоянно должны выходить на новый уровень. Потому что наша фэн-база — семья, и она заслуживает только лучшего, что мы можем дать в конкретный момент времени.

Наша аудитория — наш мир. И мы часто говорим: "У нас есть один босс — это каждый наш слушатель", и мы воспринимаем эти слова вовсе не как пустой звук. Есть и ещё кое-что важное — наш лейбл и наш менеджмент на протяжении вот уже двадцати лет дают нам нужное время на создание пластинок и выделяют необходимые для этого ресурсы. Верить в то, что нам это нужно, потому что это и правда нужно, для нас важно, и мы никогда не воспринимали всё как должное... Так что я тут уже и так наговорил порядком, пора возвращаться к работе!»

SHINEDOWN Is Still Writing Material For New Album:



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