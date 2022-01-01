сегодня



Для барабанщика SHINEDOWN рок-бог это...



В рамках беседы с ударником SHINEDOWN Barry Kerch в сегменте выбора Рок Бога он ответил так:



«Я познакомился с Brent'ом Smith'ом, когда нам было по 20 лет. Он проводил прослушивание барабанщиков. У него был демо-диск — да, я сказал "диск" — с песнями, над которыми он работал, и я услышал его голос и подумал: "Да. Я хочу быть его барабанщиком".



У него один из лучших голосов в рок-н-ролльной музыке всех времен. Докажите, что я не прав. Вы не сможете — потому что он настолько хорош. Кроме того, он один из лучших поэтов. Он пишет тексты, которые все мы можем понять, независимо от того, откуда вы родом, независимо от жизненного пути, независимо от того, кто вы. Кроме того, этот человек прошел через зависимость, а затем победил ее. Вот почему я считаю, что мой вокалист, мой лучший друг Brent Smith — это мой рок-бог!»







+0 -0



просмотров: 175

