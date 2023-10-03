SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl

В недавнем интервью с вокалистом SHINEDOWN был задан вопрос, хотел бы он и коллеги по группе выступить в рамках Superbowl'a:
«О да. Легко. Без вопросов... Я знаю, что самая высокая аудитория была в прошлом году с Рианной, которая понравилась мне тем, что ее пиротехникой было то, что она была беременна. Это настоящий Босс. Вот это Босс, чувак. Это уже другой уровень профессионализма. И уже все равно, никто никогда его не побьет. Она непобедима. Это просто МАМУЛЯ. И еще, кстати, полет на платформе, к которой она практически не была прикреплена, и все такое, в общем, я понял, что эта женщина — настоящий супергерой".
Я слышал разговоры, что в этом году будет выступать Ашер... Эй, мужик, я тебе вот что скажу: Ашер — крутой ботан. Я буду честен с тобой, чувак: Ашер — невероятный исполнитель!»
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Ну, а пока рок не вернётся в мейнстрим выступление в Half-Time шоу им не видать.
А вообще пох на хафтайм-шоу, я Супербоул ради футбола смотрю, а не этой фигни (ну и рекламы еще)) ).
Ну в целом движуха прикольная, конференции всякие и тд, но я люблю амфут и если бы не любил, то и СБ мне бы нафиг не был нужен и пофиг было бы на всю эту суету. Разве что реклама была б интересна)))
К слову, Shinedown вообще не светит выступить на халф-тайм шоу. В ближайшие лет 10 точно))