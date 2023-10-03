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SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl



В недавнем интервью с вокалистом SHINEDOWN был задан вопрос, хотел бы он и коллеги по группе выступить в рамках Superbowl'a:



«О да. Легко. Без вопросов... Я знаю, что самая высокая аудитория была в прошлом году с Рианной, которая понравилась мне тем, что ее пиротехникой было то, что она была беременна. Это настоящий Босс. Вот это Босс, чувак. Это уже другой уровень профессионализма. И уже все равно, никто никогда его не побьет. Она непобедима. Это просто МАМУЛЯ. И еще, кстати, полет на платформе, к которой она практически не была прикреплена, и все такое, в общем, я понял, что эта женщина — настоящий супергерой".



Я слышал разговоры, что в этом году будет выступать Ашер... Эй, мужик, я тебе вот что скажу: Ашер — крутой ботан. Я буду честен с тобой, чувак: Ашер — невероятный исполнитель!»







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