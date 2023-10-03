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Shinedown

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SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl



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В недавнем интервью с вокалистом SHINEDOWN был задан вопрос, хотел бы он и коллеги по группе выступить в рамках Superbowl'a:

«О да. Легко. Без вопросов... Я знаю, что самая высокая аудитория была в прошлом году с Рианной, которая понравилась мне тем, что ее пиротехникой было то, что она была беременна. Это настоящий Босс. Вот это Босс, чувак. Это уже другой уровень профессионализма. И уже все равно, никто никогда его не побьет. Она непобедима. Это просто МАМУЛЯ. И еще, кстати, полет на платформе, к которой она практически не была прикреплена, и все такое, в общем, я понял, что эта женщина — настоящий супергерой".

Я слышал разговоры, что в этом году будет выступать Ашер... Эй, мужик, я тебе вот что скажу: Ашер — крутой ботан. Я буду честен с тобой, чувак: Ашер — невероятный исполнитель!»




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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3 окт 2023
YNWA
Ашер это прям херовый выбор, но лучше беременной Рианны, уж точно. Тейлор Свифт пока не перезапишет дебютник и reputation там не появится.
Ну, а пока рок не вернётся в мейнстрим выступление в Half-Time шоу им не видать.
3 окт 2023
M
Mateas89
YNWA, да, уж скорее Kiss позовут каких или там 30 Seconds To Mars, чем их, даже если рок вернется.

А вообще пох на хафтайм-шоу, я Супербоул ради футбола смотрю, а не этой фигни (ну и рекламы еще)) ).
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3 окт 2023
YNWA
Mateas89, если ты смотришь Супербоул только ради футбола, то ты просто не шаришь или просто душнишь) Супербоул это не только футбол, а всё что вокруг) Это я тебе как "русский квотербек" говорю)
Like!1
3 окт 2023
M
Mateas89
YNWA, а ты это он и есть?))

Ну в целом движуха прикольная, конференции всякие и тд, но я люблю амфут и если бы не любил, то и СБ мне бы нафиг не был нужен и пофиг было бы на всю эту суету. Разве что реклама была б интересна)))
3 окт 2023
YNWA
Mateas89, ну, это я ебанулся на старость лет)) Я года три, наверное, врубался что там да как, а потом реально затянуло)
Like!1
3 окт 2023
M
Mateas89
YNWA, а, тогда приятно познакомиться)) Но честно признаюсь, смотрю амфут уже лет 5, а на твои видео наткнулся буквально на днях) А так обычно слежу за 36 студией, NFLRus и Тэйлгейт (бывшими First & Goal) )
3 окт 2023
YNWA
Mateas89, да это и понятно) Ты следишь за старожилами, а я так... Последниие пару лет только более-менее что-то начал делать толковое. И то не всегда)

К слову, Shinedown вообще не светит выступить на халф-тайм шоу. В ближайшие лет 10 точно))

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