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Shinedown

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23 фев 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о наркоиконе

31 янв 2022 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

26 янв 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

4 янв 2022 : 		 Тизер нового альбома SHINEDOWN

21 дек 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о новом альбоме

22 ноя 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN очень рад инициативе Адель

9 ноя 2021 : 		 SHINEDOWN завершили запись

1 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о турах в пандемию

29 авг 2021 : 		 SHINEDOWN выпустят сингл в январе

24 авг 2021 : 		 Трейлер фильма SHINEDOWN

6 авг 2021 : 		 Барабанщик SHINEDOWN пропустит тур из-за COVID-19

6 июл 2021 : 		 Гитарист SHINEDOWN — о выступлении перед IRON MAIDEN

6 июн 2021 : 		 SHINEDOWN названы "Greatest Of All Time Mainstream Rock Artist"

1 апр 2021 : 		 SHINEDOWN всё ещё работают над материалом

23 фев 2021 : 		 Новый альбом SHINEDOWN выйдет осенью?

26 дек 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN критикует Фаучи за ложь о Санте

22 дек 2020 : 		 Акустика от SHINEDOWN

29 ноя 2020 : 		 SHINEDOWN выпускают линейку одежды

24 ноя 2020 : 		 У SHINEDOWN есть 40%

18 окт 2020 : 		 SHINEDOWN пишут материал

9 окт 2020 : 		 SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF

1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN
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Вокалист SHINEDOWN о наркоиконе



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Brent Smith в рамках недавнего интервью рассказал о том, что стало вдохновением для текстов к новому альбому "Planet Zero":

«В самом прямом смысле этого слова я могу сказать, что этот альбом написан для людей людьми. И это очень важно. И я говорю не только об этой стране, когда делаю подобное заявление. Речь идет о свободе личности с глобальной точки зрения.

Мы все знаем, через что мы прошли за последние два года, вступая в третий год того, что происходит. Но я считаю, что сейчас хорошо то, что люди начинают становиться более образованными, они начинают задавать вопросы. Но если отмотать назад и вернуться к июню 2020 года [началу процесса написания песен], когда я уехал из Калифорнии, добрался до Южной Каролины с Eric [Bass, продюсер
и басист SHINEDOWN], и тогда вопрос звучал так: "Хорошо, о чем мы будем писать? Как мы это сделаем?". И в какой-то момент мы даже говорили о том, что у нас есть что-то вроде метода хрустального шара, то есть ты пишешь на три года вперед. Потому что в то время все было на волоске, и ситуация была напряженной. И когда я приехал в Южную Каролину, то сразу же после этого... Именно тогда произошел пик протестов, все, что происходило с несправедливостью того, что случилось с Джорджем Флойдом, а затем то, как не только Америка, но и весь мир сплотился вокруг этого события. И сделать заявление... Все сводится к простой вещи: что правильно, а что нет. И случилось неправильное.

Мне лично до сих пор трудно это переварить, потому что воспоминания об этом просто разрывают душу. Я помню, как мы в реальном времени наблюдали за убийством человека в прямом эфире. И это до сих пор не дает мне покоя. И это трудно, потому что ты не хочешь верить, что такое зло все еще существует.

Дело в том, что если вернуться к июню, июлю 2020 года, когда мы задавали этот вопрос друг другу, типа: "Давайте поговорим о том, что будет после того, как мы выйдем из этой ситуации. Давайте поговорим о том, что будет, когда мы выйдем из этого состояния". И мы пытались это делать, но все становилось все более и более напряженным. А вирус становился все интенсивнее и интенсивнее. И ситуация становилась все более напряженной из-за того, как люди воспринимали друг друга, и как все представлялось в стеклянной коробке в определенных СМИ, и как это приводило к расколу, и как clickbait стали новым способом продажи или распространения информации».

SHINEDOWN





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