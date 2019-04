сегодня



Синглы SHINEDOWN получили платиновый и золотой статус



Два сингла из альбома SHINEDOWN "Threat To Survival" 2015 года прошли сертификацию согласно RIAA (Recording Industry Association of America).



3 апреля "Cut The Cord" достиг платинового статуса (один миллион экземпляров, каждый эквивалентен 1 платному скачиванию или 150 воспроизведениям), а "State Of My Head" официально стал золотым (500000 экземпляров, каждый эквивалентен 1 платному скачиванию или 150 воспроизведениям).











