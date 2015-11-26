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Shinedown

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12 апр 2019 : 		 Синглы SHINEDOWN получили платиновый и золотой статус

6 фев 2019 : 		 Концертное видео SHINEDOWN

25 янв 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN ответил клавишнику BRING ME THE HORIZON на слова о том, что в роке не осталось достойных авторов

9 дек 2018 : 		 SHINEDOWN отыграют концерты в небольших залах

30 ноя 2018 : 		 SHINEDOWN вновь первые

23 ноя 2018 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

9 авг 2018 : 		 Новое видео SHINEDOWN

13 май 2018 : 		 Вокалист SHINEDOWN о 10 лучших альбомах

10 май 2018 : 		 Рассказ о новом альбоме SHINEDOWN

6 апр 2018 : 		 Новое видео SHINEDOWN

9 мар 2018 : 		 Новое видео SHINEDOWN

14 янв 2018 : 		 SHINEDOWN завершили запись

16 фев 2017 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 окт 2016 : 		 Новое видео SHINEDOWN

3 авг 2016 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Меня потрясла смерть Принса»

3 июн 2016 : 		 Короткометражное видео от SHINEDOWN

13 май 2016 : 		 Вокалист SHINEDOWN не боится ездить в Европу

27 апр 2016 : 		 Вокалист SHINEDOWN об Axl/DC

2 дек 2015 : 		 Новое видео SHINEDOWN

23 ноя 2015 : 		 Басист SHINEDOWN: «KANYE WEST куда больше шокирует, чем MANSON»

29 сен 2015 : 		 SHINEDOWN не выбили 5 из 5

17 сен 2015 : 		 SHINEDOWN в акустике

12 сен 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

27 авг 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

14 авг 2015 : 		 Новая песня SHINEDOWN

7 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SHINEDOWN
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Синглы SHINEDOWN получили платиновый и золотой статус



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Два сингла из альбома SHINEDOWN "Threat To Survival" 2015 года прошли сертификацию согласно RIAA (Recording Industry Association of America).

3 апреля "Cut The Cord" достиг платинового статуса (один миллион экземпляров, каждый эквивалентен 1 платному скачиванию или 150 воспроизведениям), а "State Of My Head" официально стал золотым (500000 экземпляров, каждый эквивалентен 1 платному скачиванию или 150 воспроизведениям).



Two SHINEDOWN Singles Get Certified By RIAA



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