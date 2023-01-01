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Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith рассказал о планах коллектива на будущее:



«Всегда есть песни, которые мы не использовали на альбоме, но наш менталитет иногда таков: если песня не попала на альбом, значит, на это есть причина. Так что мы вернёмся и послушаем её, посмотрим, есть ли в ней что-то, что могло бы зажечь искру или что-то ещё. Однако на "Planet" у нас было много песен, которые мы написали, и всё, что мы делали... Мы больше не делаем демо-записи. Мы сочиняем, а потом записываем. И вот недавно я был в Южной Каролине с Eric'ом [Bass'ом, басистом и продюсером SHINEDOWN], и мы пересматривали некоторые из тех вещей, которые не попали на "Planet Zero", потому что "Planet Zero" очень специфична, и я был потрясён тем, что многое из этого материала оказалось на самом деле очень мощным. Я забыл о некоторых из этих композиций. Были такие песни, о которых я подумал: "Я бы ничего не стал менять, и это намного лучше, чем я помню", — и всё в таком духе. Но мы с Eric'ом работаем над новым материалом. Я могу сказать вам, что вы, вероятно, сможете услышать что-то новое от нас пусть не в этом, но точно в следующем году».







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