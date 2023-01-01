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*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 40
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 14
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
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Shinedown

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1 мар 2023 : 		 Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?

25 фев 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Это не хобби, это моя жизнь»

23 фев 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

20 янв 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

21 дек 2022 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о проблемах с локтями

13 дек 2022 : 		 Для барабанщика SHINEDOWN рок-бог это...

25 окт 2022 : 		 Концертное видео SHINEDOWN

23 окт 2022 : 		 SHINEDOWN отменили европейские концерты из-за расходов

15 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о пиротехнике

9 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»

7 сен 2022 : 		 Басист SHINEDOWN: «С годами мы нашли понимание, как принимать друг друга»

4 сен 2022 : 		 SHINEDOWN отыграли в небольшом зале

4 сен 2022 : 		 Обновлённая версия от SHINEDOWN

9 авг 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»

15 июл 2022 : 		 SHINEDOWN правят бал в чартах

2 июн 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

28 апр 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «О, да мне ровно на "Грэмми"»

17 апр 2022 : 		 SHINEDOWN перенесли выпуск альбома

13 апр 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Бомжую с 2016 года»

26 мар 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

8 мар 2022 : 		 SHINEDOWN стали первыми в 18 раз

7 мар 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN о новом треке

3 мар 2022 : 		 Новое видео SHINEDOWN

23 фев 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о наркоиконе

31 янв 2022 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

26 янв 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN
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Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?



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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith рассказал о планах коллектива на будущее:

«Всегда есть песни, которые мы не использовали на альбоме, но наш менталитет иногда таков: если песня не попала на альбом, значит, на это есть причина. Так что мы вернёмся и послушаем её, посмотрим, есть ли в ней что-то, что могло бы зажечь искру или что-то ещё. Однако на "Planet" у нас было много песен, которые мы написали, и всё, что мы делали... Мы больше не делаем демо-записи. Мы сочиняем, а потом записываем. И вот недавно я был в Южной Каролине с Eric'ом [Bass'ом, басистом и продюсером SHINEDOWN], и мы пересматривали некоторые из тех вещей, которые не попали на "Planet Zero", потому что "Planet Zero" очень специфична, и я был потрясён тем, что многое из этого материала оказалось на самом деле очень мощным. Я забыл о некоторых из этих композиций. Были такие песни, о которых я подумал: "Я бы ничего не стал менять, и это намного лучше, чем я помню", — и всё в таком духе. Но мы с Eric'ом работаем над новым материалом. Я могу сказать вам, что вы, вероятно, сможете услышать что-то новое от нас пусть не в этом, но точно в следующем году».




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