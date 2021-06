6 июн 2021



SHINEDOWN названы "Greatest Of All Time Mainstream Rock Artist"



SHINEDOWN названы "Greatest Of All Time Mainstream Rock Artist", опередив за последние двадцать лет коллег по жанру THREE DAYS GRACE и DISTURBED, а также классических рокеров VAN HALEN и TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS.







