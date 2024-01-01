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Вокалист SHINEDOWN о финансовых реалиях туров



BRENT SMITH в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа не так часто гастролирует в последние годы по Европе:



«Тут вот в чем дело. Это не обязательно будет правдой для всех. Просто так было последние два года. Видите ли, дело в том, что когда разразилась пандемия, одна из главных мыслей, которую я старался донести до людей, была: "Что мы будем делать?". Когда речь заходит о музыкальной индустрии, есть огромный мозговой трест людей, не только в Америке — во всем мире, и это индустрия живых гастролей. Все эти инженеры, менеджеры по производству, ассистенты, пиротехника, звуковые постановки, освещение, грузовики, автобусы — вся эта инфраструктура создается, когда вы работаете в индустрии, где вы зарабатываете на жизнь гастролями и представляете эти шоу. Все это остановилось. Не было никакой расслабленности. Стало понятно, что ты больше не можешь заниматься своей работой. Поэтому каждый день я думал о том, как нам позаботиться о наших людях, пока мы не выберемся из этого состояния, пока мы не сможем двигаться дальше. Но также я знал, что, когда мы вернемся в эту индустрию, с финансами все будет совсем по-другому.



Смотрите, гастроли сейчас... возьмем только грузовики и автобусы, в любой стране, с 2019 года до дня сегодняшнего, разница в цене для гастролирующего артиста любого вида музыки, любого жанра, любого исполнителя — в шесть раз больше, чем в 2019 году, и это только за грузовики и автобусы. И если вы начнете разбивать это на всю инфраструктуру, что в итоге получится... Вам придется очень творчески подходить к организации гастролей, если у вас нет возможности покрыть бюджет. Вот что произошло с нами в 2022 году: тем летом мы гастролировали по Европе и провели кучу фестивалей — я помню, что мы участвовали в [немецком] Rock Am Ring, в Rock Im Park — все это было. А потом в том же году, в конце 2022-го, мы впервые в истории отыграли на пяти аренах в Великобритании. Мы выступали там и раньше, но никогда в качестве хедлайнера. И вот мы буквально распродали все пять арен, а дальше у нас был 25-дневный европейский тур, и я буду с вами предельно откровенен. Даже если бы мы поехали в эту часть тура на голом энтузиазме, это обошлось бы группе в 2,2 миллиона долларов, и мы были бы в минусе. И мне пришлось принять осознанное решение, а сможем ли мы это сделать. И в итоге мы просто отказались. Однако с тех пор, как это произошло, мы также... Мы работаем с нашим новым международным агентом, которым является Люси Дикинс из William Morris Endeavor, глава глобального отдела. Мы подписали с ней контракт здесь, в США, но теперь она берет на себя все, что делает SHINEDOWN с глобальной точки зрения. И когда я говорю вам, что она будет работать, я имею в виду, что она будет работать. Потому что эта группа — глобальная группа. Мы знаем, что у нас есть фанаты, которые ждали вечность, чтобы увидеть нас в Европе, фанаты, которые ждали 12, 13 лет, чтобы увидеть нас в Австралии, Южной Америке, Азии, за границей в Южной Африке, все эти элементы с международной точки зрения, мы работаем над ними прямо сейчас. Так что мы придем к вам. Просто будьте немного терпеливее».







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