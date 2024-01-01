Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 59
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 40
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 37
*Новая песня KERRY KING 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 17
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*JIMMY PAGE по контракту мог уволить любого участника LED ZEP... 11
*IHSAHN: «Смысла в новом альбоме EMPEROR нет» 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 59
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 40
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 37
*Новая песня KERRY KING 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



6 фев 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN о финансовых реалиях туров

2 фев 2024 : 		 Концертный трек SHINEDOWN

24 янв 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

29 ноя 2023 : 		 "The Library Sessions" от SHINEDOWN

26 ноя 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «С Robert'ом Plant'ом впервые я встретился в туалете»

19 окт 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»

3 окт 2023 : 		 SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl

30 сен 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN о психическом здоровье

17 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

2 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

13 июн 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

1 мар 2023 : 		 Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?

25 фев 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Это не хобби, это моя жизнь»

23 фев 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

20 янв 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

21 дек 2022 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о проблемах с локтями

13 дек 2022 : 		 Для барабанщика SHINEDOWN рок-бог это...

25 окт 2022 : 		 Концертное видео SHINEDOWN

23 окт 2022 : 		 SHINEDOWN отменили европейские концерты из-за расходов

15 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о пиротехнике

9 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»

7 сен 2022 : 		 Басист SHINEDOWN: «С годами мы нашли понимание, как принимать друг друга»

4 сен 2022 : 		 SHINEDOWN отыграли в небольшом зале

4 сен 2022 : 		 Обновлённая версия от SHINEDOWN

9 авг 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»

15 июл 2022 : 		 SHINEDOWN правят бал в чартах
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SHINEDOWN о финансовых реалиях туров



zoom
BRENT SMITH в недавнем интервью ответил на вопрос, почему группа не так часто гастролирует в последние годы по Европе:

«Тут вот в чем дело. Это не обязательно будет правдой для всех. Просто так было последние два года. Видите ли, дело в том, что когда разразилась пандемия, одна из главных мыслей, которую я старался донести до людей, была: "Что мы будем делать?". Когда речь заходит о музыкальной индустрии, есть огромный мозговой трест людей, не только в Америке — во всем мире, и это индустрия живых гастролей. Все эти инженеры, менеджеры по производству, ассистенты, пиротехника, звуковые постановки, освещение, грузовики, автобусы — вся эта инфраструктура создается, когда вы работаете в индустрии, где вы зарабатываете на жизнь гастролями и представляете эти шоу. Все это остановилось. Не было никакой расслабленности. Стало понятно, что ты больше не можешь заниматься своей работой. Поэтому каждый день я думал о том, как нам позаботиться о наших людях, пока мы не выберемся из этого состояния, пока мы не сможем двигаться дальше. Но также я знал, что, когда мы вернемся в эту индустрию, с финансами все будет совсем по-другому.

Смотрите, гастроли сейчас... возьмем только грузовики и автобусы, в любой стране, с 2019 года до дня сегодняшнего, разница в цене для гастролирующего артиста любого вида музыки, любого жанра, любого исполнителя — в шесть раз больше, чем в 2019 году, и это только за грузовики и автобусы. И если вы начнете разбивать это на всю инфраструктуру, что в итоге получится... Вам придется очень творчески подходить к организации гастролей, если у вас нет возможности покрыть бюджет. Вот что произошло с нами в 2022 году: тем летом мы гастролировали по Европе и провели кучу фестивалей — я помню, что мы участвовали в [немецком] Rock Am Ring, в Rock Im Park — все это было. А потом в том же году, в конце 2022-го, мы впервые в истории отыграли на пяти аренах в Великобритании. Мы выступали там и раньше, но никогда в качестве хедлайнера. И вот мы буквально распродали все пять арен, а дальше у нас был 25-дневный европейский тур, и я буду с вами предельно откровенен. Даже если бы мы поехали в эту часть тура на голом энтузиазме, это обошлось бы группе в 2,2 миллиона долларов, и мы были бы в минусе. И мне пришлось принять осознанное решение, а сможем ли мы это сделать. И в итоге мы просто отказались. Однако с тех пор, как это произошло, мы также... Мы работаем с нашим новым международным агентом, которым является Люси Дикинс из William Morris Endeavor, глава глобального отдела. Мы подписали с ней контракт здесь, в США, но теперь она берет на себя все, что делает SHINEDOWN с глобальной точки зрения. И когда я говорю вам, что она будет работать, я имею в виду, что она будет работать. Потому что эта группа — глобальная группа. Мы знаем, что у нас есть фанаты, которые ждали вечность, чтобы увидеть нас в Европе, фанаты, которые ждали 12, 13 лет, чтобы увидеть нас в Австралии, Южной Америке, Азии, за границей в Южной Африке, все эти элементы с международной точки зрения, мы работаем над ними прямо сейчас. Так что мы придем к вам. Просто будьте немного терпеливее».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 147

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом