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*RUSH соболезнуют евреям 76
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 32
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 32
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 27
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Shinedown

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19 окт 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»

3 окт 2023 : 		 SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl

30 сен 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN о психическом здоровье

17 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

2 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

13 июн 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

1 мар 2023 : 		 Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?

25 фев 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Это не хобби, это моя жизнь»

23 фев 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

20 янв 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

21 дек 2022 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о проблемах с локтями

13 дек 2022 : 		 Для барабанщика SHINEDOWN рок-бог это...

25 окт 2022 : 		 Концертное видео SHINEDOWN

23 окт 2022 : 		 SHINEDOWN отменили европейские концерты из-за расходов

15 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о пиротехнике

9 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»

7 сен 2022 : 		 Басист SHINEDOWN: «С годами мы нашли понимание, как принимать друг друга»

4 сен 2022 : 		 SHINEDOWN отыграли в небольшом зале

4 сен 2022 : 		 Обновлённая версия от SHINEDOWN

9 авг 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»

15 июл 2022 : 		 SHINEDOWN правят бал в чартах

2 июн 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

28 апр 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «О, да мне ровно на "Грэмми"»

17 апр 2022 : 		 SHINEDOWN перенесли выпуск альбома

13 апр 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Бомжую с 2016 года»

26 мар 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN
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Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»



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Brent Smith недавно сделал серьезное пожертвование в адрес AFSP (American Suicide Prevention Foundation) и объяснил свою вовлеченность в процесс:

«Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что... Люди должны понять, и я говорил об этом на протяжении многих лет, когда речь шла о душевном здоровье... Самоубийство — это очень сложная тема для разговора, но дело в том, что именно так можно предотвратить его, если об этом говорить. Как предотвратить самоубийство — не замалчивать проблему. Если у вас есть близкий человек, если у вас есть друг, и вы можете заметить, что в его поведении произошли изменения, — это тревожные признаки. Особенно если он молчит. И самое худшее, что вы можете сделать, — это отмолчаться. Даже если у вас нет фундаментальных средств, с точки зрения психологии, чтобы поговорить с ними об этом, дайте ему понять, что вам не все равно и что вы любите его. В таких организациях, как AFSP, есть люди, которые могут им помочь, с которыми они могут поговорить. Они подготовлены. Они изучали эту тему. Они понимают, как разговаривать с такими людьми. Это очень, очень деликатная тема. Но самое худшее, что вы можете сделать, - это просто отмолчаться. Вы должны говорить об этом. Я знаю, что это может быть страшно, и вы не хотите обидеть кого-то или сказать что-то не то, но я говорю вам прямо сейчас, что чаще всего самоубийство можно предотвратить, просто поговорив о своих чувствах или заставив человека, о котором вы беспокоитесь, рассказать о своих чувствах, чтобы вы могли оказать ему помощь или найти кого-то, кто сможет привести его в место, где он сможет обсудить происходящее, и вы, возможно, спасете ему жизнь»




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