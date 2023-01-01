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Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»



Brent Smith недавно сделал серьезное пожертвование в адрес AFSP (American Suicide Prevention Foundation) и объяснил свою вовлеченность в процесс:



«Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что... Люди должны понять, и я говорил об этом на протяжении многих лет, когда речь шла о душевном здоровье... Самоубийство — это очень сложная тема для разговора, но дело в том, что именно так можно предотвратить его, если об этом говорить. Как предотвратить самоубийство — не замалчивать проблему. Если у вас есть близкий человек, если у вас есть друг, и вы можете заметить, что в его поведении произошли изменения, — это тревожные признаки. Особенно если он молчит. И самое худшее, что вы можете сделать, — это отмолчаться. Даже если у вас нет фундаментальных средств, с точки зрения психологии, чтобы поговорить с ними об этом, дайте ему понять, что вам не все равно и что вы любите его. В таких организациях, как AFSP, есть люди, которые могут им помочь, с которыми они могут поговорить. Они подготовлены. Они изучали эту тему. Они понимают, как разговаривать с такими людьми. Это очень, очень деликатная тема. Но самое худшее, что вы можете сделать, - это просто отмолчаться. Вы должны говорить об этом. Я знаю, что это может быть страшно, и вы не хотите обидеть кого-то или сказать что-то не то, но я говорю вам прямо сейчас, что чаще всего самоубийство можно предотвратить, просто поговорив о своих чувствах или заставив человека, о котором вы беспокоитесь, рассказать о своих чувствах, чтобы вы могли оказать ему помощь или найти кого-то, кто сможет привести его в место, где он сможет обсудить происходящее, и вы, возможно, спасете ему жизнь»







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