6 авг 2021



Барабанщик SHINEDOWN пропустит тур из-за COVID-19



Барабанщик SHINEDOWN Barry Kerch сообщил о положительном тесте на COVID-19 после вакцинации и, к сожалению, пропустит ближайший тур группы.



«За 20 лет существования SHINEDOWN я ни разу не пропустил ни одного шоу — до этого момента. К сожалению, во время репетиций я заразился COVID. И прежде чем вы начнете на меня обижаться, я прошел полную вакцинацию в апреле. Я соблюдал все правила - носил маски, мыл руки и так далее. К сожалению, я один из тех, кто заразился, несмотря на вакцинацию. Так что, к сожалению, у меня по-прежнему положительный тест. Я на карантине. Мое здоровье в порядке, и это хорошая новость. У меня были симптомы, но я в порядке, и со мной все будет хорошо. Но пока я не пройду карантин и мой тест не будет отрицательным, я застрял в четырех стенах. Я не могу рисковать ради своей группы и команды, у них все в порядке.



Учитывая это, скажу, о горе мне, но жизнь продолжается. Концерты все равно состоятся. Наш хороший друг Dustin Steinke — я знаю его по замечательной группе SIXX:A.M. — будет меня заменять. И он собирается надрать задницу, и группа собирается надрать задницу всем и вся. И я счастлив, что концерты будут продолжаться. И как только я буду здоров и в состоянии, я снова выйду на сцену. Вот такие новости, друзья. До следующего раза».













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