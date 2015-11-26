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Shinedown

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29 ноя 2020 : 		 SHINEDOWN выпускают линейку одежды

24 ноя 2020 : 		 У SHINEDOWN есть 40%

18 окт 2020 : 		 SHINEDOWN пишут материал

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1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»
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|||| 6 авг 2021

Барабанщик SHINEDOWN пропустит тур из-за COVID-19



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Барабанщик SHINEDOWN Barry Kerch сообщил о положительном тесте на COVID-19 после вакцинации и, к сожалению, пропустит ближайший тур группы.

«За 20 лет существования SHINEDOWN я ни разу не пропустил ни одного шоу — до этого момента. К сожалению, во время репетиций я заразился COVID. И прежде чем вы начнете на меня обижаться, я прошел полную вакцинацию в апреле. Я соблюдал все правила - носил маски, мыл руки и так далее. К сожалению, я один из тех, кто заразился, несмотря на вакцинацию. Так что, к сожалению, у меня по-прежнему положительный тест. Я на карантине. Мое здоровье в порядке, и это хорошая новость. У меня были симптомы, но я в порядке, и со мной все будет хорошо. Но пока я не пройду карантин и мой тест не будет отрицательным, я застрял в четырех стенах. Я не могу рисковать ради своей группы и команды, у них все в порядке.

Учитывая это, скажу, о горе мне, но жизнь продолжается. Концерты все равно состоятся. Наш хороший друг Dustin Steinke — я знаю его по замечательной группе SIXX:A.M. — будет меня заменять. И он собирается надрать задницу, и группа собирается надрать задницу всем и вся. И я счастлив, что концерты будут продолжаться. И как только я буду здоров и в состоянии, я снова выйду на сцену. Вот такие новости, друзья. До следующего раза».

SHINEDOWN Drummer BARRY KERCH To Sit Out Beginning Of Tour After Testing Positive For COVID-19





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