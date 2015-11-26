Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 80
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 50
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



29 ноя 2020 : 		 SHINEDOWN выпускают линейку одежды

24 ноя 2020 : 		 У SHINEDOWN есть 40%

18 окт 2020 : 		 SHINEDOWN пишут материал

9 окт 2020 : 		 SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF

1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»

11 окт 2019 : 		 SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN

9 окт 2019 : 		 Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню

25 сен 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 июл 2019 : 		 Анимированное видео от SHINEDOWN

12 июн 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

16 май 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 май 2019 : 		 Фортепианная версия песни SHINEDOWN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SHINEDOWN выпускают линейку одежды



*
zoom
*
* *
SHINEDOWN анонсировали SD Limited — свою новую линию одежды премиум-класса. Задуманная гитаристом SHINEDOWN Zach'ом Myers'ом, SD Limited фокусируется на продуктах премиум-класса, переосмысливая и возвышая классический музыкальный прикид и концертный мейнстрим до уровня повседневной уличной одежды. Коллекции одежды будут выпущены в ограниченном количестве. Первая из них ожидается уже на этой неделе, она вдохновлена альбомом SHINEDOWN 2008 года "The Sound Of Madness". Познакомиться с продуктами из неё можно на сайте www.sdlimited.store.

Myers: «Мы очень рады взволнованы тем, что SD Limited наконец-то увидит свет и будет представлена в ближайшие дни. Это идея, которую мы давно хотели запустить, но суровые гастрольные рамки всегда держали её где-то на втором плане.

Ранее в этом году Адам из креативного агентства EightySeven связался с нами по поводу совместной работы над проектом, и я знал, что он идеально подходит для этого предприятия с его вдохновенным и футуристическим взглядом на концертный мерчандайзинг. Он вместе со мной и нашим давним мерчандайзером Кентом Синклером приступил к работе над созданием дизайна классической рок-рубашки, смешал её с уличной модой и выдал на гора потрясающий результат. Мы хотели бы достучаться до всех вне зависимости от того, слышали ли вы о нашей группе или нет, но по-настоящему хотели помочь нашим самым преданным поклонникам. Было крайне важно, чтобы изделия были сделаны из высококачественных материалов с уникальной графикой и цветовыми решениями, но самое главное — чтобы в каждое изделие были вплетены темы, которые на протяжении последних 20 лет являются неотъемлемой частью нашей группы».

SHINEDOWN Launches SD LIMITED Premium Apparel Line






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 110

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом