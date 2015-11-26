SHINEDOWN выпускают линейку одежды

SHINEDOWN анонсировали SD Limited — свою новую линию одежды премиум-класса. Задуманная гитаристом SHINEDOWN Zach'ом Myers'ом, SD Limited фокусируется на продуктах премиум-класса, переосмысливая и возвышая классический музыкальный прикид и концертный мейнстрим до уровня повседневной уличной одежды. Коллекции одежды будут выпущены в ограниченном количестве. Первая из них ожидается уже на этой неделе, она вдохновлена альбомом SHINEDOWN 2008 года "The Sound Of Madness". Познакомиться с продуктами из неё можно на сайте www.sdlimited.store.
Myers: «Мы очень рады взволнованы тем, что SD Limited наконец-то увидит свет и будет представлена в ближайшие дни. Это идея, которую мы давно хотели запустить, но суровые гастрольные рамки всегда держали её где-то на втором плане.
Ранее в этом году Адам из креативного агентства EightySeven связался с нами по поводу совместной работы над проектом, и я знал, что он идеально подходит для этого предприятия с его вдохновенным и футуристическим взглядом на концертный мерчандайзинг. Он вместе со мной и нашим давним мерчандайзером Кентом Синклером приступил к работе над созданием дизайна классической рок-рубашки, смешал её с уличной модой и выдал на гора потрясающий результат. Мы хотели бы достучаться до всех вне зависимости от того, слышали ли вы о нашей группе или нет, но по-настоящему хотели помочь нашим самым преданным поклонникам. Было крайне важно, чтобы изделия были сделаны из высококачественных материалов с уникальной графикой и цветовыми решениями, но самое главное — чтобы в каждое изделие были вплетены темы, которые на протяжении последних 20 лет являются неотъемлемой частью нашей группы».
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