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Shinedown

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27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

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8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»

11 окт 2019 : 		 SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN

9 окт 2019 : 		 Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню

25 сен 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 июл 2019 : 		 Анимированное видео от SHINEDOWN

12 июн 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

16 май 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 май 2019 : 		 Фортепианная версия песни SHINEDOWN

17 апр 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «У нас в группе демократия»

12 апр 2019 : 		 Синглы SHINEDOWN получили платиновый и золотой статус

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25 янв 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN ответил клавишнику BRING ME THE HORIZON на слова о том, что в роке не осталось достойных авторов
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SHINEDOWN установили рекорд



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SHINEDOWN побили рекорд за 39 лет наблюдений за чартами Billboard Mainstream Rock Songs — их композиция "Atlas Falls" стала 16 раз первым номером. Они также получили 17 раз первое место в чартах Mediabase Active Rock.

Brent Smith: «Я, Barry, Zach и Eric невероятно польщены этим достижением. Эта песня представляет столько эмоций, особенно сейчас. Но её успех никогда не был бы достигнут без вас, нашей аудитории, наших поклонников, нашей семьи.

Этот трек был сочинён и записан восемь лет назад, и в 2020 году, в разгар глобальной пандемии, голос был услышан как символ оптимизма, мужества и человеческого духа.

Я хотел бы лично поблагодарить наш менеджмент, In De Goot Entertainment, наш лейбл Atlantic Records, наших невероятных партнёров на радио и Direct Relief за вдохновение для выпуска этого трека.

Мы разделяем это первое место со всем миром и искренне говорим спасибо.

Не сдавайтесь... На кону уже и так многое!»

SHINEDOWN Breaks Record For Most No. 1s In History Of





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