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SHINEDOWN установили рекорд



SHINEDOWN побили рекорд за 39 лет наблюдений за чартами Billboard Mainstream Rock Songs — их композиция "Atlas Falls" стала 16 раз первым номером. Они также получили 17 раз первое место в чартах Mediabase Active Rock.



Brent Smith: «Я, Barry, Zach и Eric невероятно польщены этим достижением. Эта песня представляет столько эмоций, особенно сейчас. Но её успех никогда не был бы достигнут без вас, нашей аудитории, наших поклонников, нашей семьи.



Этот трек был сочинён и записан восемь лет назад, и в 2020 году, в разгар глобальной пандемии, голос был услышан как символ оптимизма, мужества и человеческого духа.



Я хотел бы лично поблагодарить наш менеджмент, In De Goot Entertainment, наш лейбл Atlantic Records, наших невероятных партнёров на радио и Direct Relief за вдохновение для выпуска этого трека.



Мы разделяем это первое место со всем миром и искренне говорим спасибо.



Не сдавайтесь... На кону уже и так многое!»













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