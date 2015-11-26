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Shinedown

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1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»

11 окт 2019 : 		 SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN

9 окт 2019 : 		 Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню

25 сен 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 июл 2019 : 		 Анимированное видео от SHINEDOWN

12 июн 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

16 май 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 май 2019 : 		 Фортепианная версия песни SHINEDOWN

17 апр 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «У нас в группе демократия»

12 апр 2019 : 		 Синглы SHINEDOWN получили платиновый и золотой статус

6 фев 2019 : 		 Концертное видео SHINEDOWN

25 янв 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN ответил клавишнику BRING ME THE HORIZON на слова о том, что в роке не осталось достойных авторов

9 дек 2018 : 		 SHINEDOWN отыграют концерты в небольших залах

30 ноя 2018 : 		 SHINEDOWN вновь первые
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Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США



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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в недавнем интервью LAMC Productions поговорил о причинах протестов, вспыхнувших в последнее время в США:

«Я думаю, что дело действительно сводится к отсутствию лидерства. Это достаточно — очень, очень интересно — потому что в данный момент сейчас происходит следующее: общественность, народ Америки объединяется, и это самый важный элемент во всём происходящем.

На первой странице нашей конституции — это самая крупная надпись в Конституции США — говорится: "Мы — народ". Это демократия в Соединенных Штатах.

Я полагаю, что в происходящем, безусловно, есть элемент от неизвестного вируса, который охватил не только Америку, но буквально вырвал ковёр из-под ног всех нас по всему миру весьма быстро и жестко. И вот сейчас, двадцать недель спустя, в стране СМИ меняют свои статьи практически постоянно, так как происходит очень многое.

Я хотел бы, я искренне хотел бы, чтобы не потребовалось что-то столь варварское, как то, что случилось с Джорджем Флойдом, чтобы полностью перевернуть и изменить представление о правах человека.

Полторы недели назад, со всей этой изоляцией, когда все были по домам, все были в замешательстве, не имели никакого плана, нам просто говорили держаться друг от друга подальше в течение большей части последних трёх месяцев и не видели никакого реального окончания. Всё дело в социальном дистанцировании: держитесь подальше друг от друга, оставайтесь внутри. Так как мы люди, нам такое не свойственно. Мы не должны укрываться внутри и держаться друг от друга подальше; мы хотим быть друг с другом. Я часто говорил, что люди находятся в лучшем положении, когда мы нуждаемся друг в друге, и это не может быть более очевидным, чем сейчас, в отношении того, что сейчас происходит в правительстве, насколько огромна пропасть между правительством и народом США.

Три месяца назад я понятия не имел, что такое коронавирус. Я не понимал, что есть или что такое COVID-19. Я никогда не слышал термин "социальное дистанцирование". Я начал изучать, что на самом деле происходит, и что это такое. И мы работаем с невероятной организацией под названием "Прямая помощь", которая работает по всему миру, чтобы оказывать помощь медицинскому и научному сообществу, — всем мужчинам и женщинам, которые нуждаются в ресурсах на местах во время кризиса.

Это слово [кризис] так часто используется не только в Америке, но и во всём мире. Это и есть кризис.

Я говорю не от имени какой-либо иной страны, я говорю только от имени США, когда речь идёт о недостатке лидерства, отсутствии плана. Но самое прекрасное, что происходит, и это происходит на глазах наших лидеров, так это то, что люди из всех слоёв общества, разного происхождения, этнической принадлежности... Цвет вашей кожи не имеет значения. Речь идёт о том, кто вы по сути, это всегда должно быть связано с этим. Несмотря ни на что, это всегда должно быть связано с характером, это всегда должно быть связано с вашей личностью — мужчиной, женщиной. Мы на этой планете вместе. Нам нужно не только заботиться друг о друге, нам нужно заботиться о самой планете.

И я вижу, что лидерства в моей стране как такового нет. Но знаете что? Я наблюдаю, как люди осознают это, и я вижу, как многие лидеры начинают подниматься в общинах по всему миру прямо сейчас, особенно в Соединенных Штатах. Люди возвращают власть себе, делают так, чтобы их голоса были услышаны, и по большей части они пытаются сделать это цивилизованным образом».

SHINEDOWN







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

deathstar777


1 июл 2020, 11:51		Полит "илиты" всех достали. Просто как Enter Sandman


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