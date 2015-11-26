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Shinedown

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24 ноя 2020 : 		 У SHINEDOWN есть 40%

18 окт 2020 : 		 SHINEDOWN пишут материал

9 окт 2020 : 		 SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF

1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»

11 окт 2019 : 		 SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN

9 окт 2019 : 		 Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню

25 сен 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 июл 2019 : 		 Анимированное видео от SHINEDOWN

12 июн 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

16 май 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 май 2019 : 		 Фортепианная версия песни SHINEDOWN

17 апр 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «У нас в группе демократия»
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|||| сегодня

У SHINEDOWN есть 40%



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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith сообщил, что группа занята постройкой новой студии в Чарльзтоне, Южная Каролина, в которой будет записана новая пластинка.

Он сказал:

«Я думаю, что определённо в ней будет фрагментарно отражено то, через что мы проходим в этом году. Но будет и достаточно места для душевных поисков. Мы и правда крайне сконцентрированы на текстах и том, как всё это будет звучать.

Мы всегда смотрим на то, что происходит здесь и сейчас, слушаем музыкантов новой школы, следим за тем, что они делают по продакшну, сравниваем с нашим и стараемся всегда учиться у других. Это довольно любопытный момент — то состояние, в котором сейчас находится музыка, потому что её реально много».

Brent также заметил, что коллектив ещё не закончил с сочинением материала:

«Я бы сказал, что у нас есть где-то процентов 40. Посмотрим к концу года, в каком мы будем положении, и тогда уже будем выстраивать какие-то планы на дальнейшую работу».

SHINEDOWN Is



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