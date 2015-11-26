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У SHINEDOWN есть 40%



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith сообщил, что группа занята постройкой новой студии в Чарльзтоне, Южная Каролина, в которой будет записана новая пластинка.



Он сказал:



«Я думаю, что определённо в ней будет фрагментарно отражено то, через что мы проходим в этом году. Но будет и достаточно места для душевных поисков. Мы и правда крайне сконцентрированы на текстах и том, как всё это будет звучать.



Мы всегда смотрим на то, что происходит здесь и сейчас, слушаем музыкантов новой школы, следим за тем, что они делают по продакшну, сравниваем с нашим и стараемся всегда учиться у других. Это довольно любопытный момент — то состояние, в котором сейчас находится музыка, потому что её реально много».



Brent также заметил, что коллектив ещё не закончил с сочинением материала:



«Я бы сказал, что у нас есть где-то процентов 40. Посмотрим к концу года, в каком мы будем положении, и тогда уже будем выстраивать какие-то планы на дальнейшую работу».







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