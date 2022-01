сегодня



Новая песня SHINEDOWN



SHINEDOWN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Planet Zero", которая взята из нового альбома "Planet Zero", выходящего 22 апреля на Atlantic Records.



Трек-лист:



01. 2184



02. No Sleep Tonight



03. Planet Zero



04. Welcome



05. Dysfunctional You



06. Dead Don't Die



07. Standardized Experiences



08. America Burning



09. Do Not Panic



10. A Symptom Of Being Human



11. Hope



12. A More Utopian Future



13. Clueless And Dramatic



14. Sure Is Fun



15. Daylight



16. This Is A Warning



17. The Saints Of Violence And Innuendo



18. Army Of The Underappreciated



19. Delete



20. What You Wanted













+0 -1



просмотров: 73