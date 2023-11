26 ноя 2023



Вокалист SHINEDOWN: «С Robert'ом Plant'ом впервые я встретился в туалете»



Brent Smith в программе "Out Of The Box With Jonathan Clarke" рассказал о встрече с одним из своих кумиров:



«Мы были в S.I.R. [студии в Нэшвилле] во время работы над альбомом 'Somewhere In The Stratosphere'. Она состояла из двух частей. Альбом был записан в туре "Anything And Everything", который был похож на тур стендаперов, а затем у нас была полноценная концертная часть. Так вот, когда мы репетировали в S.I.R. в Нэшвилле [примерно в 2007 году] для "Anything And Everything", который был акустическим, я пошёл в туалет, и тут в туалет вошёл человек, который встал прямо возле писсуара рядом со мной. Он был очень высоким. Он притягивал к себе внимание. Я повернулся направо, чтобы посмотреть на него, и оказалось, что это [вокалист LED ZEPPELIN] Robert Plant. Я сделал свои дела, вымыл руки и ушёл". В это время по коридору шёл Зак [Майерс, гитарист SHINEDOWN], и я сказал: "Чувак, в туалете был Robert Plant". А он мне в ответ: "Да иди ты".



Забавно было ещё то, что ранее в тот же день мы пришли в S.I.R., где постоянно кто-то репетировал, но я понятия не имел, кто и что делает, ведь все помещения звуконепроницаемы. Но если выйти из комнаты в коридор, то можно было немного услышать, что там происходит. Так вот, там не было вокала — никто не пел, — но там играли блюграсс-версии песен LED ZEPPELIN. И в это время [Plant] работал с Alison Krauss. И я подумал: "Блин, кто бы там ни был, это песни LED ZEPPELIN. Они исполняют их в стиле блюграсс". Так что было логично, что он там был. Кроме того, это была эпоха раскладных телефонов. Ещё не было ни iPhone, ни Android, ни даже Blackberry. И вот он вышел, а я никогда ни с кем не просил сфотографироваться... И если я говорю, что он крупный мужчина, то он очень высокий. Его рост под два метра. Он крупный человек. Он вышел, и буквально в тот момент, когда он выходил, я сказал: "Мистер Plant, не могли бы мы с моим другом сфотографироваться с вами?" И он, не раздумывая, ответил: "Конечно". Он был любезен. Мы поговорили с ним буквально секунду, а потом он вернулся в свою комнату».







