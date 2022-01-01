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Барабанщик SHINEDOWN о проблемах с локтями



«У меня начались проблемы с локтями — просто боль, может быть, переутомление от гастролей. Как группа, мы много тренируемся — мы тренируемся каждый концертный день, чтобы поддерживать себя в форме, потому что у нас очень энергичное шоу. И вот я вернулся домой после гастролей. У нас с дочерью была танцевальная вечеринка в гостиной. Она кружилась, а я поднимала ее, кружилась и поднимала ее, и мы занимались этим весь вечер. На следующее утро я проснулся и подумал: "О, это нехорошо. Как-то очень больно". И не обратил на это внимания. А потом, когда стало совсем плохо, я начала сильно нервничать. Тогда я понял, что пришло время принять решение и обратиться за помощью, и я рад, что сделал это.



В итоге у меня оказался тяжелый теннисный и гольфистский артрит — с двух сторон локтя. Я пошел к доктору Мерфи [в Southeast Orthopedic Specialists]. Он решил, что мы должны сделать PRP [Platelet-Rich Plasma] — это укол, при котором берут вашу кровь, очищают ее, получают из нее плазму и снова вводят ее в больное место. Это было ночью и днем.



Я ходил на физиотерапию три дня в неделю, я думаю, поэтому я очень много занимался. А потом, помимо этого, была домашняя работа. Вскоре после окончания курса физиотерапии я поправился и с тех пор чувствую себя прекрасно.



Команда присматривала за мной и, зная, чем я зарабатываю на жизнь, говорила: "Эй, мы должны все исправить. Ведь это касается карьеры". Я вернулся к своему полноценному тренеровочному графику. Я играю на концертах, гастролирую, играю на барабанах дома. Я получил такую страшную для моей карьеры травму и смог вернуться и снова ощутить себя как новенький. Жизнь прекрасна!»







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