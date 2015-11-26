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Shinedown

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Барабанщик SHINEDOWN ответил клавишнику BRING ME THE HORIZON на слова о том, что в роке не осталось достойных авторов



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Барабанщик SHINEDOWN Barry Kerch ответил клавишнику BRING ME THE HORIZON Jordan'y Fish'y, который в одном из недавних интервью заявил о том, что в рок-н-ролле, в отличие от поп-музыки, в настоящий момент нет достойных авторов:

«Думаю, что рок-н-ролл в целом сейчас живёт неплохо. И правда неплохо, я просто считаю, что его разбивают на более мелкие поджанры — вот это "активный рок", это "альтернатива", а вот это относят к "мейнстриму".

Но всё это рок-н-ролл, и он живёт достойно, но если разбить всё на мелочи, то может показаться, что всё не так радужно. Я согласен с ним, что авторы песен — это главное. Есть масса людей, которая не пишет хороших песен, они просто производят материал и выкидывают его в массы».

Kersh также сказал, что SHINEDOWN серьёзно работают над тем, чтобы подобрать для альбома такие песни, которые бы работали в одной обойме:

«Записи — это временная капсула того, через что ты проходишь в конкретный период своей жизни, так что как только ты начнёшь собирать материал, даже если это хорошая песня или трек, который тебе действительно нравится, сможет ли всё это подойти для этого конкретного альбома? Вы должны пройти через весь этот процесс. Это может занять много времени, но в конце концов вы получите отличный альбом».

Ранее клавишник BRING ME THE HORIZON Jordan Fish сказал:

«Современная рок-музыка борется за место под солнцем с хип-хопом, который находится на верхних строчках стриминговых сервисов, потому что она плохая в массе своей. По моему мнению, она по большей части дерьмовая. Среди тех, кто пишут песни, не так много достойных композиторов. Сочинять хорошие песни достаточно сложно».



SHINEDOWN Drummer Responds To BRING ME THE HORIZON Dig At Rock Music



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