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Shinedown

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Вокалист SHINEDOWN критикует Фаучи за ложь о Санте



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Доктор Фаучи, ведущий эксперт США по инфекционным заболеваниям, в прошлую субботу в передаче CNN "Sesame Street ABC's Of COVID-19 Town Hall" заявил, что Санта «хорошо себя чувствует» в этот праздничный сезон, так как он сам посетил Санту, чтобы дать ему вакцину от COVID-19.

Дети и Элмо спросили Фаучи, как Санта-Клаус сможет доставить подарки на фоне пандемии.

«Как Санта получит вакцину, и безопасно ли для него войти в дом?» — спросил один ребёнок.

«А может ли он пойти в чей-то дом или находиться рядом со своим северным оленем?» — спросил другой.

Фаучи ответил:

«Должен сказать, что я позаботился об этом для вас, потому что боялся, что вы все расстроитесь. Так вот, я недавно поехал туда, на Северный полюс. Я поехал туда и сам сделал прививку Санте. Я проверил его уровень иммунитета, и он готов к поездке. Он может спуститься по дымоходу. Он может оставить подарки, он может уйти, и вам не о чем беспокоиться. Санта-Клаус готов к отъезду».

В прошлом месяце Фаучи даже заверил детей, что у Санты иммунитет к респираторному вирусу.

«У Санты его нет, потому что Санта, помимо всех его хороших качеств, ещё обладает и большим количеством хорошего врождённого иммунитета, — сказал Фаучи "USA Today". — Санта не собирается никого заражать, так как сам не подвержен заразе».

Фронтмен SHINEDOWN Brent Smith поделился статьёй New York Post касательно последних комментариев Фаучи и добавил следующее сообщение:

«Я собираюсь немного поиздеваться над этим. Лгать обществу так сильно во время пандемии — я бы такое не поощрял. #tellthetruth #clockisticking».

Реакция певца SHINEDOWN не нашла понимания у большинства его подписчиков, многие из которых считают, что это совершенно нормально — сказать детям, что Санта-Клаус сможет доставлять подарки в условиях пандемии COVID-19.

«Я не вижу проблемы, — написал один человек. — У меня есть два маленьких ребёнка, и не так давно они оба спросили меня есть ли шанс того, что Санта-Клаус придёт с подарками, и я сказал обоим, что есть, и всё потому, что он особенный человек. Так что это хорошая идея! Дело не в вакцине, а в том, что Санта может прийти и дать им поверить в это!»

Другой человек добавил: «Это первое, что кто-либо сделал для наших детей во время пандемии. Я думаю, что совершенно восхитительно услышать такое от Фаучи! Он помог нам, родителям, успокоить маленьких детей, которые хотят, чтобы Санта был в безопасности».

Третий человек написал: «Ух... Мы тут говорим о Санте, о том, что делает детей счастливыми. И я не думаю, что можно считать ложью то, что ты говоришь о воображаемых людях. Выбирай свои битвы, Brent. Есть дела и похуже».

Прочитав ответы на своё оригинальное сообщение, спустя пару часов Smith оставил сообщение в Твиттере:

«Привет всем, кто откликнулся... Я даже не буду спорить на этот счёт, с любовью к вам, и счастливых вам праздников».

SHINEDOWN



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