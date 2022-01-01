7 мар 2022



Гитарист SHINEDOWN о новом треке



Zach Myers в рамках недавнего интервью рассказал о том, что послужило вдохновением для текста нового трека "Planet Zero":



«Мы живем в мире, где нет недостатка в вещах, о которых можно поговорить. Но песня " Planet Zero" в некотором роде о том, что мнения людей замалчиваются.



Мы живем в обществе, где все должно быть жестко. Послушайте, я категорически не согласен с 80 процентами того, что говорит Eddie Vedder с политической точки зрения, но я все равно буду слушать PEARL JAM. Мы живем в обществе, где если ты не согласен с кем-то, это значит, что ты не уважаешь его и не можешь больше быть друзьями. Но это не обязательно должно быть так; я так не считаю. Мне нравится не соглашаться с людьми, потому что, возможно, я чему-то научусь.



Есть люди, которые, если у них есть мнение о чем-то, неважно о чем, но если оно не совпадает с популярным мнением о том, что происходит сейчас, их заставляют молчать или говорят им заткнуться. Просто есть ощущение, что планета [движется] в это странное будущее, и мы почувствовали, что должны что-то сказать по этому поводу.



Если вы смешны и распространяете язык ненависти или что-то еще, это совсем другое дело. Но если вы просто говорите: "Вот что я думаю", и вы не фанатик и не расист, и вы не разжигаете ненависть, вас не должны отменять за ваше мнение. Я считаю, что это очень широкий диапазон. Как я уже сказал, мы живем в этом жестком обществе. Именно об этом и есть эта песня».





























































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