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Введут ли SHINEDOWN в ЗСРнР?



Участники SHINEDOWN Zach Myers и Brent Smith в интервью Appetite For Distortion ответили на вопрос, считают ли они, что их введут в Зал Славы Рок-н-Ролла:



Zach: «Мы имеем право на вступление в 28-м году. Но я не знаю. Я к тому, что есть группы 70-х и 80-х годов, которых там нет, и я считаю, что они должны быть там. Так что я не знаю.



Дело вот в чем: мы никогда не были номинированы на "Грэмми" так поздно и [после] такого количества [синглов номер один], и посмотрим, сможем ли мы попасть в Зал славы рок-н-ролла в первый год. Разве это не самое разумное из всего, что когда-либо было, если бы нас никогда не номинировали на "Грэмми" или что-то еще, но мы попали бы в Зал славы рок-н-ролла в первый же год, когда получили на это право?»



Brent: «Я был бы только рад. Я к тому, что вперед. На сто процентов. Давайте. Вся фишка в том, что вы слышите не обязательно негативные или ужасные истории обо всем этом процессе, но в конце концов, наш главный босс в этой группе — у нас есть один босс; так уж получилось, что это каждый из слушателей. Вот о ком мы заботимся»/



Zach: «Мы получаем "Грэмми" и номинации в Зал славы рок-н-ролла каждый вечер, когда выходим на сцену, а вокруг 13 000 человек»



Brent: «Не поймите меня неправильно: мы были бы счастливы удостоиться такой чести, но это не то, что... Нужно просто не опускать голову и продолжать двигаться вперед»



Zach: «Да, мы не позволяем этому мотивировать нас, это точно!»







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