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Shinedown

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SHINEDOWN отменили европейские концерты из-за расходов



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SHINEDOWN отменили ранее анонсированный европейский тур из-за «логистических и экономических проблем»:

«Хотим передать нашим друзьям в Европе сообщение непосредственно от четверых участников группы.

Как большинство из вас знает, мы не из тех групп, которые отменяют концерты, мы можем вспомнить, может быть, два случая, когда мы так поступали за всю нашу 20-летнюю карьеру. Вот что делает это решение очень трудным.

Мы очень хотели отправиться в турне по Европе с нашими друзьями ASKING ALEXANDRIA и ZERO 9:36. Увы, экономическая и логистическая сторона гастролей в Европе становится слишком тяжёлой для нас, чтобы мы могли осуществить это в настоящее время. Учитывая это, мы приняли трудное, но необходимое решение.

Мы не можем выразить словами, насколько это отстойно, когда приходится отменять концерты. Мы очень надеемся вернуться в ближайшее время и загладить свою вину перед вами.

Нашей целью как группы всегда было приехать в Европу и привезти шоу, которое вы все видели на видео и фотографиях из тех, что нам удалось создать в других частях света. Мы по-прежнему будем стремиться к этому.

Для наших друзей в Великобритании мы всё ещё сможем провести концерты и с нетерпением ждём их.

Такие решения никогда не бывают лёгкими, особенно в отношении нашей группы. Мы любим вас и любим гастролировать по Европе, и мы обязательно вернёмся!

С уважением и любовью,

Brent, Barry, Zach & Eric

SHINEDOWN».




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