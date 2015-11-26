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Shinedown

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22 ноя 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN очень рад инициативе Адель

9 ноя 2021 : 		 SHINEDOWN завершили запись

1 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о турах в пандемию

29 авг 2021 : 		 SHINEDOWN выпустят сингл в январе

24 авг 2021 : 		 Трейлер фильма SHINEDOWN

6 авг 2021 : 		 Барабанщик SHINEDOWN пропустит тур из-за COVID-19

6 июл 2021 : 		 Гитарист SHINEDOWN — о выступлении перед IRON MAIDEN

6 июн 2021 : 		 SHINEDOWN названы "Greatest Of All Time Mainstream Rock Artist"

1 апр 2021 : 		 SHINEDOWN всё ещё работают над материалом

23 фев 2021 : 		 Новый альбом SHINEDOWN выйдет осенью?

26 дек 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN критикует Фаучи за ложь о Санте

22 дек 2020 : 		 Акустика от SHINEDOWN

29 ноя 2020 : 		 SHINEDOWN выпускают линейку одежды

24 ноя 2020 : 		 У SHINEDOWN есть 40%

18 окт 2020 : 		 SHINEDOWN пишут материал

9 окт 2020 : 		 SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF

1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса
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|||| 22 ноя 2021

Вокалист SHINEDOWN очень рад инициативе Адель



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Brent Smith похвалил Адель за инициативу в адрес Spotify. Она на днях написала:

«Это был единственный запрос, который у меня был в рамках нашей постоянно меняющейся индустрии!. Мы не просто так создаем альбомы с такой тщательностью и продуманностью трек-листа. Наше искусство повествует о чем-то, и наши истории должны слушаться так, как мы задумали. Спасибо Spotify за то, что прислушались».

Smith был в восторге от этого шага и написал в Instagram, чтобы поблагодарить Адель и Spotify за то, что они вернули "ценность музыке и артисту".

«Если кто и понимает важность того, что такое "альбом", так это я, @ebassprod @bkerchofficial @zmyersofficial и вся семья @shinedown. Тот факт, что @adele смогла заставить @Spotify убрать кнопку shuffle на страницах альбомов, имеет огромное значение. Проще говоря, альбомы действительно рассказывают историю, независимо от того, концептуальны они или нет. Они являются снимком, "окном во времени" в сердца и умы исполнителя.

Некоторые считают, что в этом нет ничего особенного, и что это имеет значение. Да, это важно, потому что это возвращает ценность музыке и артисту. В конечном итоге это сводится к уважению. Поэтому мы аплодируем вам, @adele и @spotify... ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ!»

SHINEDOWN's BRENT SMITH Praises ADELE For Making SPOTIFY Change How Albums Are Played On Streaming Service





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Deze


22 ноя 2021, 22:36		Хе-х. А ведь верно. Вроде мелочь, просто дополнительная функция, но очень вредная.

Darkside.ru Member

Starbreaker


22 ноя 2021, 22:43		Артисты пытаются указывать слушателям как правильно они должны слушать их песни и хвалят Спотифай за то, что он слегка усложнил путь к шаффлу, хотя на самом деле рандом так и остался доступен.
Смешно и грустно)

WarSong


22 ноя 2021, 23:42		А в чем кипишь-то? Я вот например постоянно переставляю песни из альбомов так, как мне больше нравится.

ElectricRetard


23 ноя 2021, 01:05		>Я вот например постоянно переставляю песни из альбомов так, как мне больше нравится.
Может ты еще и фильмы задом-наперед смотришь?!!11


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