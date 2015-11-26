22 ноя 2021



Вокалист SHINEDOWN очень рад инициативе Адель



Brent Smith похвалил Адель за инициативу в адрес Spotify. Она на днях написала:



«Это был единственный запрос, который у меня был в рамках нашей постоянно меняющейся индустрии!. Мы не просто так создаем альбомы с такой тщательностью и продуманностью трек-листа. Наше искусство повествует о чем-то, и наши истории должны слушаться так, как мы задумали. Спасибо Spotify за то, что прислушались».



Smith был в восторге от этого шага и написал в Instagram, чтобы поблагодарить Адель и Spotify за то, что они вернули "ценность музыке и артисту".



«Если кто и понимает важность того, что такое "альбом", так это я, @ebassprod @bkerchofficial @zmyersofficial и вся семья @shinedown. Тот факт, что @adele смогла заставить @Spotify убрать кнопку shuffle на страницах альбомов, имеет огромное значение. Проще говоря, альбомы действительно рассказывают историю, независимо от того, концептуальны они или нет. Они являются снимком, "окном во времени" в сердца и умы исполнителя.



Некоторые считают, что в этом нет ничего особенного, и что это имеет значение. Да, это важно, потому что это возвращает ценность музыке и артисту. В конечном итоге это сводится к уважению. Поэтому мы аплодируем вам, @adele и @spotify... ОГРОМНОЕ УВАЖЕНИЕ!»













+2 -1



( 4 ) просмотров: 683

