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Shinedown

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Барабанщик SHINEDOWN: «У нас в группе демократия»



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В недавнем разговоре с радио Razor 94.7 барабанщик SHINEDOWN Barry Kerch сказал, что в их группе царит демократия:

«Brent обладает 51 процентами, потому что он капитан. У каждого корабля должен быть капитан... У тебя должен быть лидер, и Brent в этом хорош. Он ведёт так, как я не смог бы это сделать, и он обладает даром красноречия: я, к примеру, могу с вами так же весело болтать, как это делает он, но когда дело доходит до деловой стороны вопроса или ситуации, когда что-то нужно сказать кому-то в лицо, я так не умею. Я слишком милый — я просто милаш!

Однако в если в группе кто-то недоволен или чем-то разочарован, мы это обсуждаем и стараемся найти решение вопроса, чтобы все были довольны. Например, мы никогда не делали политических записей, потому что у нас разные взгляды, так зачем всё это нам приносить в творчество? Мы не хотим что-то убирать наполовину или наоборот — что-то привносить наполовину — в нашей группе всё устроено не так, тогда мы перестанем быть теми, кто мы есть. Просто взвешенные решения из серии: "Так, сколько мы хотим потратить на это шоу? Надо ли нам уволить того-то или того-то". Мы всё это обсуждаем. Мы встречаемся. И классно то, что всё это делается до того, как начинается тур, мы собираемся в комнате — мы вчетвером — и обсуждаем всё. Поэтому мы поднимаем все вопросы, которые кого-то из нас беспокоили, как в фильме METALLICA, когда мы просто высказываем друг другу в лицо, говорим о проблемах, приходим к соглашению, и после этого можем начинать с чистого листа и полностью перезагруженными. И всё становится куда проще и приятнее».



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

LOR


17 апр 2019, 11:22		Это очень хорошо. Но нужны ещё толерантность и транспарентность. Без них демократия это фикция.


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