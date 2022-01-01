Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
*Новое видео MEGADETH 11
*Новая песня OZZY OSBOURNE 10
*COREY TAYLOR — о песне METALLICA "Enter Sandman": «Это "Stai... 9
*Модель с обложки NIRVANA вновь прокатили 8
*Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 32
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 24
*DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я зн... 20
*JOE LYNN TURNER благодарит за сострадание 11
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



9 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»

7 сен 2022 : 		 Басист SHINEDOWN: «С годами мы нашли понимание, как принимать друг друга»

4 сен 2022 : 		 SHINEDOWN отыграли в небольшом зале

4 сен 2022 : 		 Обновлённая версия от SHINEDOWN

9 авг 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»

15 июл 2022 : 		 SHINEDOWN правят бал в чартах

2 июн 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

28 апр 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «О, да мне ровно на "Грэмми"»

17 апр 2022 : 		 SHINEDOWN перенесли выпуск альбома

13 апр 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Бомжую с 2016 года»

26 мар 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

8 мар 2022 : 		 SHINEDOWN стали первыми в 18 раз

7 мар 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN о новом треке

3 мар 2022 : 		 Новое видео SHINEDOWN

23 фев 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о наркоиконе

31 янв 2022 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

26 янв 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

4 янв 2022 : 		 Тизер нового альбома SHINEDOWN

21 дек 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о новом альбоме

22 ноя 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN очень рад инициативе Адель

9 ноя 2021 : 		 SHINEDOWN завершили запись

1 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о турах в пандемию

29 авг 2021 : 		 SHINEDOWN выпустят сингл в январе

24 авг 2021 : 		 Трейлер фильма SHINEDOWN

6 авг 2021 : 		 Барабанщик SHINEDOWN пропустит тур из-за COVID-19

6 июл 2021 : 		 Гитарист SHINEDOWN — о выступлении перед IRON MAIDEN
Показать далее
| - |

|||| 9 сен 2022

Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»



zoom
Brent Smith в рамках недавней беседы рассказал о текстах нового альбома SHINEDOWN:

«Часть "Planet Zero" и то, что содержится в этой пластинке, — это множество предупреждений о том, что потенциально может произойти и каким может быть будущее. В альбоме есть элемент того, насколько человечеству стоит опасаться искусственного интеллекта, потому что динамика социальных сетей и наличие таких устройств может быть экстраординарной, и они могут быть использованы как отличные инструменты — вполне могут. Они также могут быть использованы для разрушительного и деструктивного воздействия. Так что во всём этом должен быть баланс.

Я часто говорю людям, что вы должны уметь принимать собственные решения благодаря самообразованию, а также здравому смыслу и взгляду на общую картину. Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство. Иногда они забывают об этом, потому что мир движется очень быстро, и удовлетворение наступает мгновенно, благодаря эндорфинам, которые выстреливают, и недостатку внимания, во многом из-за того, что люди привыкли к другому способу взаимодействия друг с другом.

Я говорю о психическом здоровье уже более 20 лет — и начал говорить ещё до того, как об этом стали писать статьи, проводить исследования... Хорошо, что это выходит на первые позиции, но все люди разные, и у всех разные способы обращения с собой и средствами к существованию, и тем, как они ориентируются на этой планете.

Я хочу, чтобы люди поняли, что в любом деле всегда должен быть баланс, и вы не всегда будете согласны со всеми, но вы должны иметь возможность вести конструктивный разговор, потому что я не верю в цензуру и не верю, что свобода слова должна быть подавлена. Я хочу знать, что вы думаете, я хочу знать, из чего вы исходите, потому что я хочу, чтобы вы меня чему-то научили, и, возможно, я могу чему-то научить вас, но вы должны вести диалог друг с другом.

Я наблюдал за тем, что произошло за последние два года и видел, как быстро — после понимания вируса, после понимания того, что на самом деле происходит, — люди были готовы снова собраться. Люди не пытались проверить на прочность, это было что-то вроде: "Нет, нет, нет. Я хочу вернуть свою жизнь. Я хочу снова быть рядом с людьми".

Итак, сомнение в авторитете — это тема этой пластинки, а также то, как не потерять сочувствие к своему ближнему, мужчине, женщине, ребёнку и просто ко всем людям на этой планете. Ты должен помнить, что мы все из разных слоёв общества, но я всё ещё верю в людей и верю, что люди по своей природе добры, и что мы хотим заботиться друг о друге.

Итак, на этой пластинке много психологии — мы очень глубоко погрузились в неё. В ней много напряжённости, но также много и торжества».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 205

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом