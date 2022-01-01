9 сен 2022



Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»



Brent Smith в рамках недавней беседы рассказал о текстах нового альбома SHINEDOWN:



«Часть "Planet Zero" и то, что содержится в этой пластинке, — это множество предупреждений о том, что потенциально может произойти и каким может быть будущее. В альбоме есть элемент того, насколько человечеству стоит опасаться искусственного интеллекта, потому что динамика социальных сетей и наличие таких устройств может быть экстраординарной, и они могут быть использованы как отличные инструменты — вполне могут. Они также могут быть использованы для разрушительного и деструктивного воздействия. Так что во всём этом должен быть баланс.



Я часто говорю людям, что вы должны уметь принимать собственные решения благодаря самообразованию, а также здравому смыслу и взгляду на общую картину. Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство. Иногда они забывают об этом, потому что мир движется очень быстро, и удовлетворение наступает мгновенно, благодаря эндорфинам, которые выстреливают, и недостатку внимания, во многом из-за того, что люди привыкли к другому способу взаимодействия друг с другом.



Я говорю о психическом здоровье уже более 20 лет — и начал говорить ещё до того, как об этом стали писать статьи, проводить исследования... Хорошо, что это выходит на первые позиции, но все люди разные, и у всех разные способы обращения с собой и средствами к существованию, и тем, как они ориентируются на этой планете.



Я хочу, чтобы люди поняли, что в любом деле всегда должен быть баланс, и вы не всегда будете согласны со всеми, но вы должны иметь возможность вести конструктивный разговор, потому что я не верю в цензуру и не верю, что свобода слова должна быть подавлена. Я хочу знать, что вы думаете, я хочу знать, из чего вы исходите, потому что я хочу, чтобы вы меня чему-то научили, и, возможно, я могу чему-то научить вас, но вы должны вести диалог друг с другом.



Я наблюдал за тем, что произошло за последние два года и видел, как быстро — после понимания вируса, после понимания того, что на самом деле происходит, — люди были готовы снова собраться. Люди не пытались проверить на прочность, это было что-то вроде: "Нет, нет, нет. Я хочу вернуть свою жизнь. Я хочу снова быть рядом с людьми".



Итак, сомнение в авторитете — это тема этой пластинки, а также то, как не потерять сочувствие к своему ближнему, мужчине, женщине, ребёнку и просто ко всем людям на этой планете. Ты должен помнить, что мы все из разных слоёв общества, но я всё ещё верю в людей и верю, что люди по своей природе добры, и что мы хотим заботиться друг о друге.



Итак, на этой пластинке много психологии — мы очень глубоко погрузились в неё. В ней много напряжённости, но также много и торжества».







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