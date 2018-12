сегодня



SHINEDOWN отыграют концерты в небольших залах



SHINEDOWN анонсировали небольшой тур по маленьким залам в США, который получил название "An Evening With Shinedown" и стартует шестого мая в Новом Орлеане. Это будет уникальная возможность для всех поклонников встретиться с командой в интимной обстановке в отличие от стадионного тура, с которым коллектив гастролирует в поддержку альбома "Attention Attention". Решение об этих девяти концертах было принято после того, как билеты на три выступления с 27 по 29 декабря в House Of Blues разлетелись за минуты.



May 06 - New Orleans, LA @ The Fillmore



May 07 - Atlanta, GA @ Coca Cola Roxy Theatre



May 08 - Atlanta, GA @ Coca Cola Roxy Theatre



May 10 - Myrtle Beach, SC @ House of Blues



May 11 - Myrtle Beach, SC @ House of Blues



May 13 - Nashville, TN @ Ryman Auditorium



May 14 - Nashville, TN @ Ryman Auditorium



May 21 - Madison, WI @ The Sylvee



May 22 - Kansas City, MO @ Midland Theatre















