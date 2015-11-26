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SHINEDOWN отыграют концерты в небольших залах
SHINEDOWN анонсировали небольшой тур по маленьким залам в США, который получил название "An Evening With Shinedown" и стартует шестого мая в Новом Орлеане. Это будет уникальная возможность для всех поклонников встретиться с командой в интимной обстановке в отличие от стадионного тура, с которым коллектив гастролирует в поддержку альбома "Attention Attention". Решение об этих девяти концертах было принято после того, как билеты на три выступления с 27 по 29 декабря в House Of Blues разлетелись за минуты.
May 06 - New Orleans, LA @ The Fillmore
May 07 - Atlanta, GA @ Coca Cola Roxy Theatre
May 08 - Atlanta, GA @ Coca Cola Roxy Theatre
May 10 - Myrtle Beach, SC @ House of Blues
May 11 - Myrtle Beach, SC @ House of Blues
May 13 - Nashville, TN @ Ryman Auditorium
May 14 - Nashville, TN @ Ryman Auditorium
May 21 - Madison, WI @ The Sylvee
May 22 - Kansas City, MO @ Midland Theatre
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Gustaff
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