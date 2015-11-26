сегодня



Вокалист SHINEDOWN : «У нас не получается работать на удалёнке»



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группе работается на удалёнке:



«Мы точно не связываемся по Zoom'y. Zack сейчас периодически что-то присылает. Последнюю пластинку мы с Eric'ом начинали вместе — мы собрались и начали думать, что и как, смотреть, как всё должно звучать, а потом уже начали подтягивать остальных. Но Zach должен раньше или позже, но всё-таки приехать. Barry появится в конце. И я знаю, что мы впервые привлечём пятого в студию: [автор песен и продюсер] Dave Bassett должен приехать в студию в Charleston на пару недель в следующем месяце или около того. Мы сейчас всё уточняем.



Но нам нужно быть вместе. Мы по-прежнему должны быть в одном помещении друг с другом. И это коллективная работа... Нет никакого плана. Просто "давайте соберёмся вместе, когда наступит момент", и сейчас такой момент настал».







+1 -0



просмотров: 209

