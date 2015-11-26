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*Гитарист ANTHRAX: «Я так рад, что сейчас не на Украине» 26
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Shinedown

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27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»

11 окт 2019 : 		 SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN

9 окт 2019 : 		 Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню

25 сен 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 июл 2019 : 		 Анимированное видео от SHINEDOWN

12 июн 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

16 май 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 май 2019 : 		 Фортепианная версия песни SHINEDOWN

17 апр 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «У нас в группе демократия»

12 апр 2019 : 		 Синглы SHINEDOWN получили платиновый и золотой статус

6 фев 2019 : 		 Концертное видео SHINEDOWN

25 янв 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN ответил клавишнику BRING ME THE HORIZON на слова о том, что в роке не осталось достойных авторов

9 дек 2018 : 		 SHINEDOWN отыграют концерты в небольших залах
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|||| сегодня

Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»



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zoom
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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как группе работается на удалёнке:

«Мы точно не связываемся по Zoom'y. Zack сейчас периодически что-то присылает. Последнюю пластинку мы с Eric'ом начинали вместе — мы собрались и начали думать, что и как, смотреть, как всё должно звучать, а потом уже начали подтягивать остальных. Но Zach должен раньше или позже, но всё-таки приехать. Barry появится в конце. И я знаю, что мы впервые привлечём пятого в студию: [автор песен и продюсер] Dave Bassett должен приехать в студию в Charleston на пару недель в следующем месяце или около того. Мы сейчас всё уточняем.

Но нам нужно быть вместе. Мы по-прежнему должны быть в одном помещении друг с другом. И это коллективная работа... Нет никакого плана. Просто "давайте соберёмся вместе, когда наступит момент", и сейчас такой момент настал».

SHINEDOWN Can



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