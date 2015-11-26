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Shinedown

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Вокалист SHINEDOWN — о новом альбоме



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Brent Smith в рамках недавнего интервью рассказал о новом альбоме группы:

«Мы хотели выдвинуть всё на передний план. И я имею в виду, что мы доказали, что можем делать такие записи, что в них много музыкальности, и мы многослойно записывали наши альбомы на протяжении многих лет, потому что мы любим музыку, любим звук и стараемся делать действительно кинематографические записи. Поэтому у нас много инструментов, а не только барабаны, бас, гитара и вокал, — мы используем оркестры, мы используем много синтезаторов, мы используем много техник, которые... Мы не верим в... Не связывайте себе руки, когда делаете запись. Делайте ту запись, которую вы хотите сделать. И в конечном итоге мы хотели сделать этот альбом таким же яростным, как и другие пластинки, но не использовать так много некоторых приёмов, которые мы использовали в прошлом: наложение и наслоение гитар, добавление большого количества синтезаторов, наложение вокала.

Я из школы Фредди Меркьюри, когда дело касается вокала, наслоений, фонов и тому подобных вещей, потому что я пытаюсь — я говорю "пытаюсь" — пытаюсь использовать свой голос как инструмент. Но это касается того, что лучше меньше, да лучше. Так что большая часть этой записи — это барабаны, бас, гитара. Есть фортепианные песни; есть две действительно, реально очень интенсивные по тематике фортепианные песни, которые будут в седьмом альбоме SHINEDOWN. Но мы хотели сделать настоящую рок-пластинку, где сосредоточились на том, чтобы группа была услышана так, как она должна быть услышана. Так что здесь не так много наслоений. Это не значит, что он менее мощный, просто мы не работаем с большим количеством наслоений. Мы просто накладываем всё слева направо в стерео, выдвигая всё на передний план. На вокале не так много эффектов — не так много задержек, реверберации и тому подобного. Многие вокальные партии на записи сухие и звучат прямолинейно».

BRENT SMITH Says SHINEDOWN

















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