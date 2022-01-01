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Гитарист SHINEDOWN: «О, да мне ровно на "Грэмми"»



Zach Myers в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие у него ощущения от того, что через несколько лет у группы будет шанс на то, чтобы попасть в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«А, мне всё равно. Для меня это то же самое, что и "Грэмми". Когда [третий студийный альбом SHINEDOWN 2008 года] "The Sound Of Madness" вышел и шесть песен из него стали первым номером, а такого не было очень долго... Я думаю, у Adele такое получилось, и больше подобного не было лет 15 до этого. И она не была номинирована на "Грэмми". Так что мне было просто абсолютно наплевать на всё это.



Я думаю, люди считают, что я блефую, когда говорю подобное, но я не заморачиваюсь [по поводу получения "Грэмми"]. И честно говоря, [если бы мы получили "Грэмми"], я бы отдал её своим родителям. Эта штука никогда не попадёт в мой дом. Я получаю "Грэмми" каждый вечер в девять часов, когда выхожу на сцену, а в зале 10 тысяч человек — вот моя "Грэмми"».













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