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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 49
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 26
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Shinedown

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Вокалист SHINEDOWN: «Это не хобби, это моя жизнь»



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Brent Smith в рамках недавней беседы ответил на вопрос, не является ли "намерением" то, что не так много фанатов знают о его личной жизни вдали от гастролей и записей с группой:

«Я не знаю, специально ли это, но просто я такой, какой есть. Я часто говорю людям, которые говорят мне: "Ты знаешь, что ты рок-звезда?". И я... Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что если я и рок-звезда, или исполнитель, то только на определенное время. Так что остальные 20 часов в день, то, что вы видите сейчас - это именно то, кто я есть. И сейчас я провожу много времени, насколько это возможно, со своим сыном, которому в декабре прошлого года исполнилось 15 лет. В его жизни сейчас происходит много событий, и мне нужно быть рядом с ним. Но он также понимает, что я тоже должен уезжать. Поэтому я очень благодарен, что у нас есть такая технология, как FaceTime. Потому что он из поколения Z, а они не хотят писать смс и не хотят говорить по телефону, они хотят FaceTime, что мне очень нравится. Им нравится смотреть друг на друга. Но я ценю это.

Для меня понятие "рок-звезда" — это время, когда я выступаю. Как только я выхожу на сцену, срабатывает переключатель, потому что я здесь, чтобы выступать. А когда я ухожу со сцены, я возвращаюсь в реальность. Я думаю, что это одна из причин, по которой мне удается делать это на том уровне, на котором я это делаю. Не говоря уже о людях вокруг меня - я всегда говорю это людям: вы должны окружить себя самыми трудолюбивыми... людьми в вашей жизни, самыми трудолюбивыми работниками в этом зале. И вы должны вести за собой. И именно это я стараюсь делать.

Я очень погружен в свою семью, где главный для меня мой сын. Но моя жизнь — это группа, и так было с самого первого дня. Это не хобби. Это моя жизнь. И я также несу ответственность за жизни многих других людей. И я делаю это очень, очень важным для всех. Ваша команда, если вы живой музыкант, — это ваш якорь. Они — то, что держит вас на земле и позволяет вам делать то, что вы делаете. Я не могу не подчеркнуть тот факт, что... Мы сейчас находимся в таком состоянии в нашей карьере как группа, когда у нас в штате около 80 человек на гастролях. И мы несем ответственность не только за них... И с нами много людей, которые работают более 10 лет. И мы отвечаем за их семьи, за их средства к существованию. Так что это большая ответственность».




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