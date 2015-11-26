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SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF



SHINEDOWN представили первый чек на 230 000 долларов США от своей акции по сбору средств за "Atlas Falls" организации по оказанию гуманитарной помощи Direct Relief — одного из крупнейших поставщиков гуманитарных медицинских ресурсов в мире, чья миссия заключается в улучшении здоровья и жизни людей, страдающих от нищеты или чрезвычайных ситуаций путём мобилизации и предоставления основных медицинских ресурсов, необходимых для их лечения. Этот чек уже второй транш после первоначальных 20 000 долларов США, которые SHINEDOWN пожертвовали для начала сбора средств в марте, в результате чего общая сумма, поступившая на данный момент в организацию Direct Relief, составила четверть миллиона долларов США. На сегодняшний день собрано уже более 300 000 долларов.



Direct Relief неустанно работают над обеспечением медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, средствами индивидуальной защиты, а также основными лекарственными препаратами и принадлежностями для пациентов. Это около 10 800 поставок в более чем 1800 медицинских учреждений во всех 50 штатах США и 62 странах, в общей сложности более 3,4 миллиона масок, 2,8 миллиона перчаток, 119 000 халатов и комбинезонов, 600 концентраторов кислорода и вентиляторов, а также 40,1 миллиона доз медикаментов для лечения ряда хронических и острых заболеваний.













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