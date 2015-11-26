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*Новое видео ACCEPT 305
*Анти-Трамповая песня от ALEX SKOLNICK 278
*Вокалистка HALESTORM: «Эти выборы между добром и злом» 60
*HALFORD: «Для любого гея это место было как пещера Алладина» 50
*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
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Shinedown

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9 окт 2020 : 		 SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF

1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19

24 мар 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «Молодёжи стоит воспринимать коронавирус серьёзнее»

29 янв 2020 : 		 SHINEDOWN завоевали 16 первое место

30 окт 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «Песня NINE INCH NAILS перевернула мою жизнь»

11 окт 2019 : 		 SHINEDOWN о гастролях с IRON MAIDEN

9 окт 2019 : 		 Гитарист SHINEDOWN о съёмках видео на каждую песню

25 сен 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

8 июл 2019 : 		 Анимированное видео от SHINEDOWN

12 июн 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

16 май 2019 : 		 Новое видео SHINEDOWN

5 май 2019 : 		 Фортепианная версия песни SHINEDOWN

17 апр 2019 : 		 Барабанщик SHINEDOWN: «У нас в группе демократия»

12 апр 2019 : 		 Синглы SHINEDOWN получили платиновый и золотой статус

6 фев 2019 : 		 Концертное видео SHINEDOWN
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SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF



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SHINEDOWN представили первый чек на 230 000 долларов США от своей акции по сбору средств за "Atlas Falls" организации по оказанию гуманитарной помощи Direct Relief — одного из крупнейших поставщиков гуманитарных медицинских ресурсов в мире, чья миссия заключается в улучшении здоровья и жизни людей, страдающих от нищеты или чрезвычайных ситуаций путём мобилизации и предоставления основных медицинских ресурсов, необходимых для их лечения. Этот чек уже второй транш после первоначальных 20 000 долларов США, которые SHINEDOWN пожертвовали для начала сбора средств в марте, в результате чего общая сумма, поступившая на данный момент в организацию Direct Relief, составила четверть миллиона долларов США. На сегодняшний день собрано уже более 300 000 долларов.

Direct Relief неустанно работают над обеспечением медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, средствами индивидуальной защиты, а также основными лекарственными препаратами и принадлежностями для пациентов. Это около 10 800 поставок в более чем 1800 медицинских учреждений во всех 50 штатах США и 62 странах, в общей сложности более 3,4 миллиона масок, 2,8 миллиона перчаток, 119 000 халатов и комбинезонов, 600 концентраторов кислорода и вентиляторов, а также 40,1 миллиона доз медикаментов для лечения ряда хронических и острых заболеваний.

SHINEDOWN Gives $250,000 From





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