SHINEDOWN установили рекорд

По сообщению Billboard, SHINEDOWN побили рекорд Billboard's Rock Airplay — их второй сингл с недавнего альбома "Attention Attention" одиннадцатый раз оказался в десятке лучших.
До этого группа делила первое место с FOO FIGHTERS. Последним синглом в десятке была композиция "Cut The Cord", попавшая на восьмую позицию в августе 2015 года. Четыре следующие сингла попали в Top-13, но до десятки так и не добрались.
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