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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Shinedown

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Вокалист SHINEDOWN — о пиротехнике



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Brent Smith в рамках интервью на 105.7 рассказал, зачем группа использует пиротехнику на концертах:

«Цель — увлечь вас. Цель состоит в том, чтобы звуком и визуальным эффектом подарить вам приятные ощущения — всё, что вы хотите видеть на шоу, не только в рок-н-ролльном понимании этого.

Мы всегда были группой... С годами мы вернули это в шоу. Я помню, как в самый первый раз, 10 лет назад, мы сказали нашему менеджменту, что собираемся добавить пиротехнику, и они спросили: "Что вы собираетесь делать?" Потому что иногда люди смотрят на пиротехнику и думают: "Деньги просто сгорают в огне". Но я отвечаю: "Нет, это не так".

Вот в чём дело с пиротехникой: я последователь RAMMSTEIN, я поклонник KISS, я любитель тех типов шоу, которые были в 80-х и начале 90-х годов. Я не смотрю на пиротехнику как на прикол — на самом деле я смотрю на пиротехнику как на продолжение песни на концерте. Для этого есть творческий момент. Потому что некоторые артисты, если они используют пиротехнику, это выглядит немного не так или не совсем так, как должно быть. Но что касается нас, мы всегда считали, что пиротехника, наряду со звуком, освещением, видеоэлементами и всем, что мы делаем, является продолжением песни в живой атмосфере».




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