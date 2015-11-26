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Вокалист SHINEDOWN — о турах в пандемию



Brent Smith в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каково ему и коллегам было играть в пандемию:



«Наконец-то я смог вернуться на сцену вместе с SHINEDOWN, чувак, это было трогательно. Это действительно было так. Эти восемь концертов были масштабными —- на них была большая посещаемость, все билеты были распроданы.



Конечно же, люди знают, что из этого получилось. Мы были в самом разгаре процесса репетиций, а затем выяснилось, что у Barry [Kerch, барабаны] обнаружили COVID. Нам удалось уговорить нашего хорошего друга Dustin'a [Steinke] из SIXX:A.M. заменить Barry на три концерта, пока у Barry не будет отрицательный тест. Повторюсь: Barry прошёл полную вакцинацию в апреле этого года, так что получилось то, что получилось. Мы вернули его обратно, а затем просто тщательно следили за соблюдением протокола. Нам всё ещё приходится работать за кулисами... Экипировка, мы как бы создаем свой собственный пузырь. Команда остаётся с командой. Группа остается с группой и командой. В выходные дни мы ни с кем больше не встречаемся, мы держимся вместе. Сейчас никто не может выходить в какие-либо большие помещения, где есть куча людей, без маски, просто потому что мы всё ещё находимся в середине этого процесса. Потому что если у одного из членов группы будет положительный тест, мы окажемся в неприятной ситуации.



Так что мы просто стараемся быть дотошными во всём перед следующим туром, который будет длиннее, чем тот, что мы только что провели. Это пять недель — много больших, больших шоу. Главное — быть умными, оставаться в добром здравии, делать то, что нам нужно. Потому что нам не нужно идти назад. Мы должны двигаться вперёд. Ты должен отвечать за себя, мужик. Ты должен оставаться здоровым. Ты должен быть в курсе всех дел. Ты должен выкладываться по максимуму. Особенно в индустрии сейчас — это твоя ответственность. Если вы группа или артист, который сейчас гастролирует, мы всё ещё находимся в самом центре этого процесса. Так что ты просто должен следовать протоколу, чувак».







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