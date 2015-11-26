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Shinedown

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1 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о турах в пандемию

29 авг 2021 : 		 SHINEDOWN выпустят сингл в январе

24 авг 2021 : 		 Трейлер фильма SHINEDOWN

6 авг 2021 : 		 Барабанщик SHINEDOWN пропустит тур из-за COVID-19

6 июл 2021 : 		 Гитарист SHINEDOWN — о выступлении перед IRON MAIDEN

6 июн 2021 : 		 SHINEDOWN названы "Greatest Of All Time Mainstream Rock Artist"

1 апр 2021 : 		 SHINEDOWN всё ещё работают над материалом

23 фев 2021 : 		 Новый альбом SHINEDOWN выйдет осенью?

26 дек 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN критикует Фаучи за ложь о Санте

22 дек 2020 : 		 Акустика от SHINEDOWN

29 ноя 2020 : 		 SHINEDOWN выпускают линейку одежды

24 ноя 2020 : 		 У SHINEDOWN есть 40%

18 окт 2020 : 		 SHINEDOWN пишут материал

9 окт 2020 : 		 SHINEDOWN направили $250,000 в адрес DIRECT RELIEF

1 сен 2020 : 		 SHINEDOWN установили рекорд

27 авг 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «У нас не получается работать на удалёнке»

1 июл 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о причинах протестов в США

31 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN о турах после пандемии

27 май 2020 : 		 Видео с текстом от SHINEDOWN

25 май 2020 : 		 SHINEDOWN собираются начать работу

8 май 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы должны все уважать друг друга»

30 апр 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD и басист SHINEDOWN исполняют песню ALICE IN CHAINS

29 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас наша самая большая забота — это "крю"»

8 апр 2020 : 		 Гитарист SHINEDOWN почтил память Билла Уизерса

7 апр 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Сейчас самое умное — слушать профи»

28 мар 2020 : 		 SHINEDOWN выпустили нереализованный трек для сбора средств на борьбу с COVID-19
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Вокалист SHINEDOWN — о турах в пандемию



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Brent Smith в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, каково ему и коллегам было играть в пандемию:

«Наконец-то я смог вернуться на сцену вместе с SHINEDOWN, чувак, это было трогательно. Это действительно было так. Эти восемь концертов были масштабными —- на них была большая посещаемость, все билеты были распроданы.

Конечно же, люди знают, что из этого получилось. Мы были в самом разгаре процесса репетиций, а затем выяснилось, что у Barry [Kerch, барабаны] обнаружили COVID. Нам удалось уговорить нашего хорошего друга Dustin'a [Steinke] из SIXX:A.M. заменить Barry на три концерта, пока у Barry не будет отрицательный тест. Повторюсь: Barry прошёл полную вакцинацию в апреле этого года, так что получилось то, что получилось. Мы вернули его обратно, а затем просто тщательно следили за соблюдением протокола. Нам всё ещё приходится работать за кулисами... Экипировка, мы как бы создаем свой собственный пузырь. Команда остаётся с командой. Группа остается с группой и командой. В выходные дни мы ни с кем больше не встречаемся, мы держимся вместе. Сейчас никто не может выходить в какие-либо большие помещения, где есть куча людей, без маски, просто потому что мы всё ещё находимся в середине этого процесса. Потому что если у одного из членов группы будет положительный тест, мы окажемся в неприятной ситуации.

Так что мы просто стараемся быть дотошными во всём перед следующим туром, который будет длиннее, чем тот, что мы только что провели. Это пять недель — много больших, больших шоу. Главное — быть умными, оставаться в добром здравии, делать то, что нам нужно. Потому что нам не нужно идти назад. Мы должны двигаться вперёд. Ты должен отвечать за себя, мужик. Ты должен оставаться здоровым. Ты должен быть в курсе всех дел. Ты должен выкладываться по максимуму. Особенно в индустрии сейчас — это твоя ответственность. Если вы группа или артист, который сейчас гастролирует, мы всё ещё находимся в самом центре этого процесса. Так что ты просто должен следовать протоколу, чувак».

SHINEDOWN





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