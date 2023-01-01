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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 67
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 42
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Shinedown

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Вокалист SHINEDOWN о психическом здоровье



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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в недавнем разговоре с Audacy Check In обсудил тематику психического здоровья и темы “A Symptom Of Being Human”:

«Это очень интересная песня, потому что она также является частью очень сложной пластинки. Знаете, альбом Planet Zero был написан в разгар пандемии, когда люди были в замешательстве, боялись, были напуганы и не знали, что принесет завтрашний день и т.д. Поэтому, когда мы наконец-то собрались в комнате в то время, я думаю, что основной задачей, которую я ставил перед собой и перед группой, было то, как мы можем представить что-то, что является чистым осознанием того факта, что все мы люди и все мы находимся в процессе работы, и мы — группа, которая говорила о психическом здоровье в течение большей части двух десятилетий до того, как это появилось в СМИ, или о том, что это попало в определенные заголовки и тому подобное. И, к счастью, сейчас об этом говорят гораздо больше. И "A Symptom Of Being Human" — именно об этом».

SHINEDOWN Vocalist BRENT SMITH - "We're A Band That's Been Talking About Mental Health For The Better Part Of Two Decades"




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