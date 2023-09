сегодня



Вокалист SHINEDOWN о психическом здоровье



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в недавнем разговоре с Audacy Check In обсудил тематику психического здоровья и темы “A Symptom Of Being Human”:



«Это очень интересная песня, потому что она также является частью очень сложной пластинки. Знаете, альбом Planet Zero был написан в разгар пандемии, когда люди были в замешательстве, боялись, были напуганы и не знали, что принесет завтрашний день и т.д. Поэтому, когда мы наконец-то собрались в комнате в то время, я думаю, что основной задачей, которую я ставил перед собой и перед группой, было то, как мы можем представить что-то, что является чистым осознанием того факта, что все мы люди и все мы находимся в процессе работы, и мы — группа, которая говорила о психическом здоровье в течение большей части двух десятилетий до того, как это появилось в СМИ, или о том, что это попало в определенные заголовки и тому подобное. И, к счастью, сейчас об этом говорят гораздо больше. И "A Symptom Of Being Human" — именно об этом».







