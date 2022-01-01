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*Бывший гитарист SODOM — об альбоме "Tapping The Vein" 64
*PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!» 37
*DIMMU BORGIR обновили альбом 22
*Новая песня IN FLAMES 17
*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 15
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Shinedown

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9 авг 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»

15 июл 2022 : 		 SHINEDOWN правят бал в чартах

2 июн 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

28 апр 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «О, да мне ровно на "Грэмми"»

17 апр 2022 : 		 SHINEDOWN перенесли выпуск альбома

13 апр 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Бомжую с 2016 года»

26 мар 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

8 мар 2022 : 		 SHINEDOWN стали первыми в 18 раз

7 мар 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN о новом треке

3 мар 2022 : 		 Новое видео SHINEDOWN

23 фев 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN о наркоиконе

31 янв 2022 : 		 SHINEDOWN исполнили новую песню

26 янв 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

4 янв 2022 : 		 Тизер нового альбома SHINEDOWN

21 дек 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о новом альбоме

22 ноя 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN очень рад инициативе Адель

9 ноя 2021 : 		 SHINEDOWN завершили запись

1 сен 2021 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о турах в пандемию

29 авг 2021 : 		 SHINEDOWN выпустят сингл в январе

24 авг 2021 : 		 Трейлер фильма SHINEDOWN

6 авг 2021 : 		 Барабанщик SHINEDOWN пропустит тур из-за COVID-19

6 июл 2021 : 		 Гитарист SHINEDOWN — о выступлении перед IRON MAIDEN

6 июн 2021 : 		 SHINEDOWN названы "Greatest Of All Time Mainstream Rock Artist"

1 апр 2021 : 		 SHINEDOWN всё ещё работают над материалом

23 фев 2021 : 		 Новый альбом SHINEDOWN выйдет осенью?

26 дек 2020 : 		 Вокалист SHINEDOWN критикует Фаучи за ложь о Санте
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Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»



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Brent Smith в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как он справлялся в ментальном плане с наступившей пандемией:

«Когда все были очень сильно напуганы во время пандемии, я был очень просвещённым. Потому что то, что я делал... Во-первых, я даже не знал, что такое пандемия. Я никогда не слышал о COVID-19. Я не понимал, что такое коронавирус. Но самое первое, что я прочитал, было то, что коронавирус — это вирус простуды — одно и то же семейство. Поэтому сразу же, помню, я прочитал это и подумал: "Ну, от этого никогда не избавишься. Вы должны стать невосприимчивыми к нему". А потом это перешло в плоскость политики и всего остального, потому что теперь, в том смысле, что вы можете проанализировать и понять — за эти два с половиной года у них есть данные о том, что они сделали и чего не сделали; вы не можете это скрыть.

Дело в том, что вы должны заниматься самообразованием. А при пандемии нужно помнить одно: это не первый вирус в истории человечества, и он не будет последним. И ещё: если вы хотите знать то, что я узнал, занимаясь самообразованием, у всех пандемий есть одна общая черта, и все они закончились».




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