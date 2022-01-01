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Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»



Brent Smith в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как он справлялся в ментальном плане с наступившей пандемией:



«Когда все были очень сильно напуганы во время пандемии, я был очень просвещённым. Потому что то, что я делал... Во-первых, я даже не знал, что такое пандемия. Я никогда не слышал о COVID-19. Я не понимал, что такое коронавирус. Но самое первое, что я прочитал, было то, что коронавирус — это вирус простуды — одно и то же семейство. Поэтому сразу же, помню, я прочитал это и подумал: "Ну, от этого никогда не избавишься. Вы должны стать невосприимчивыми к нему". А потом это перешло в плоскость политики и всего остального, потому что теперь, в том смысле, что вы можете проанализировать и понять — за эти два с половиной года у них есть данные о том, что они сделали и чего не сделали; вы не можете это скрыть.



Дело в том, что вы должны заниматься самообразованием. А при пандемии нужно помнить одно: это не первый вирус в истории человечества, и он не будет последним. И ещё: если вы хотите знать то, что я узнал, занимаясь самообразованием, у всех пандемий есть одна общая черта, и все они закончились».







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