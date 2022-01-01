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Вокалист SHINEDOWN: «Бомжую с 2016 года»



Brent Smith ответил на вопрос о том, что он сделает в первую очередь, когда закончится тур:



«Я — аномалия, если говорить об остальных ребятах, с которыми я играю в группе. У нас у всех есть семьи, но у меня нет собственного дома. Поэтому я жил в отелях практически всю свою жизнь, или, по крайней мере, в течение... Последние 20 лет я был цыганом по всем признакам. Но дело в том, что у меня был дом в 2011 году; я владел им в Калифорнии. Он был у меня примерно с 2011 по 2016 годы, а потом я продал его семье из четырёх человек, потому что меня в нём никогда не было. Так что примерно с 2016 года я нахожусь в разъездах и живу то в отелях, то в гостиницах. Но когда я возвращаюсь домой, а дом — это место, где твоя душа, как я смотрю на всё это, и где моя душа — это мой 14-летний сын, который живёт во Флориде. Так что я нахожусь с ним 90 процентов времени, когда я в турне, — сейчас я с ним во Флориде — но это определённо не повод для того, чтобы закинуть ногу на ногу и [смеётся] тусоваться, потому что 14-летний ребёнок — это поездка на американских горках. Он замечательный ребёнок, но когда я дома, я — папа. И ещё одна вещь: мы с его матерью очень близки, а у неё есть сын от другого мужчины. И мы с ней смешанная семья, мы вместе проводим праздники, вместе встречаем Новый год, мы стараемся всегда быть друг с другом, когда я во Флориде.



Реальность такова, что по мере того, как эти мальчики становятся старше, на нас ложится ответственность за совместное воспитание — на нас троих, правда. И я не принимаю как должное, что я могу, когда я в туре, обеспечить стабильность для наших детей — это очень важно. Потому что я никогда не делал это ради себя. И самое замечательное, что моему сыну совершенно всё равно, что его отец играет в группе, потому что когда я дома, это никогда не было связано со мной, и он очень любит спорт. Он потрясающий баскетболист; похоже, что у него есть весьма серьёзные задатки. Много тренировок по баскетболу, много усилий, чтобы заставить его заниматься в школе. Школа в наше время не похожа на ту школу, когда я был ребёнком; она совсем другая. Они требуют гораздо больше ответственности от детей в более раннем возрасте. И мы просто стараемся держать его сосредоточенным и нацеленным, убедиться, что мы направляем его и его брата в правильном направлении».













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