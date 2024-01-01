Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 133
*Йе в BURZUM 45
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
*SHARON OSBOURNE: «Если жахнет ядрёна бомба, на Земле останут... 19
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 18
*Новое видео ANDRY 17
*KERRY KING: «Звучание моего проекта похоже на то, что мы дел... 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Сейчас нельзя хвалить буфера» 133
*Йе в BURZUM 45
*MICHAEL SCHENKER о том, почему он отклонил предложение OZZY ... 28
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 23
[= ||| все новости группы



*

Shinedown

*



24 янв 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

29 ноя 2023 : 		 "The Library Sessions" от SHINEDOWN

26 ноя 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «С Robert'ом Plant'ом впервые я встретился в туалете»

19 окт 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»

3 окт 2023 : 		 SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl

30 сен 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN о психическом здоровье

17 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

2 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

13 июн 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

1 мар 2023 : 		 Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?

25 фев 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Это не хобби, это моя жизнь»

23 фев 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

20 янв 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

21 дек 2022 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о проблемах с локтями

13 дек 2022 : 		 Для барабанщика SHINEDOWN рок-бог это...

25 окт 2022 : 		 Концертное видео SHINEDOWN

23 окт 2022 : 		 SHINEDOWN отменили европейские концерты из-за расходов

15 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о пиротехнике

9 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»

7 сен 2022 : 		 Басист SHINEDOWN: «С годами мы нашли понимание, как принимать друг друга»

4 сен 2022 : 		 SHINEDOWN отыграли в небольшом зале

4 сен 2022 : 		 Обновлённая версия от SHINEDOWN

9 авг 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»

15 июл 2022 : 		 SHINEDOWN правят бал в чартах

2 июн 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

28 апр 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «О, да мне ровно на "Грэмми"»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый рекорд SHINEDOWN



zoom
SHINEDOWN вновь стали первыми в чартах Active Rock — на этот раз с синглом "A Symptom Of Being Human". Это их 21 песня, которая становится лучшей в Mediabase Active Rock и 19 первая строчка чартов Billboard's Mainstream Rock Airplay. По этому случаю, Mediabase вручили группе награду за самую успешную команду в их истории — они первые по количеству попаданий на первое место, в первую пятерку и первую десятку:

Brent Smith: «Мы невероятно благодарны и по-настоящему удивлены и восхищены тем, что нам присвоили этот невероятный статус. Спасибо всем сотрудникам Mediabase, Active Rock Radio и всем программным директорам по всей Америке.

Я говорил это раньше и скажу снова: в SHINEDOWN у нас есть только один босс... так получилось, что им стал каждый из слушателей. Мы любим вас, Shinedown Nation!!! Да здравствует эфирное радио!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 97

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом