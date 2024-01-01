Новый рекорд SHINEDOWN

SHINEDOWN вновь стали первыми в чартах Active Rock — на этот раз с синглом "A Symptom Of Being Human". Это их 21 песня, которая становится лучшей в Mediabase Active Rock и 19 первая строчка чартов Billboard's Mainstream Rock Airplay. По этому случаю, Mediabase вручили группе награду за самую успешную команду в их истории — они первые по количеству попаданий на первое место, в первую пятерку и первую десятку:
Brent Smith: «Мы невероятно благодарны и по-настоящему удивлены и восхищены тем, что нам присвоили этот невероятный статус. Спасибо всем сотрудникам Mediabase, Active Rock Radio и всем программным директорам по всей Америке.
Я говорил это раньше и скажу снова: в SHINEDOWN у нас есть только один босс... так получилось, что им стал каждый из слушателей. Мы любим вас, Shinedown Nation!!! Да здравствует эфирное радио!»
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