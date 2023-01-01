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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 19
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Shinedown

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29 ноя 2023 : 		 "The Library Sessions" от SHINEDOWN

26 ноя 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «С Robert'ом Plant'ом впервые я встретился в туалете»

19 окт 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Не будьте равнодушными!»

3 окт 2023 : 		 SHINEDOWN хотели бы выступить в рамках Superbowl

30 сен 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN о психическом здоровье

17 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

2 июл 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

13 июн 2023 : 		 SHINEDOWN в акустике

1 мар 2023 : 		 Новый альбом SHINEDOWN в 2024 году?

25 фев 2023 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Это не хобби, это моя жизнь»

23 фев 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

20 янв 2023 : 		 Новое видео SHINEDOWN

21 дек 2022 : 		 Барабанщик SHINEDOWN о проблемах с локтями

13 дек 2022 : 		 Для барабанщика SHINEDOWN рок-бог это...

25 окт 2022 : 		 Концертное видео SHINEDOWN

23 окт 2022 : 		 SHINEDOWN отменили европейские концерты из-за расходов

15 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN — о пиротехнике

9 сен 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Устройство не должно контролировать вас, это вы должны контролировать устройство»

7 сен 2022 : 		 Басист SHINEDOWN: «С годами мы нашли понимание, как принимать друг друга»

4 сен 2022 : 		 SHINEDOWN отыграли в небольшом зале

4 сен 2022 : 		 Обновлённая версия от SHINEDOWN

9 авг 2022 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Я сам себя лечил»

15 июл 2022 : 		 SHINEDOWN правят бал в чартах

2 июн 2022 : 		 Новая песня SHINEDOWN

28 апр 2022 : 		 Гитарист SHINEDOWN: «О, да мне ровно на "Грэмми"»

17 апр 2022 : 		 SHINEDOWN перенесли выпуск альбома
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|||| 29 ноя 2023

"The Library Sessions" от SHINEDOWN



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SHINEDOWN опубликовали ролик "The Library Sessions", вдохновленный на создание синглом "A Symptom Of Being Human".

Brent Smith: «Уже более десяти лет мы имеем честь сотрудничать с AFSP. Психическое здоровье — это не тот термин, к которому стоит относиться легкомысленно при любых обстоятельствах. Мы все находимся в процессе работы, и все мы будем испытывать трудности на протяжении своей жизни. При этом мы знаем, что живем в мире, где есть бесчисленные трудности, с которыми мы должны справиться в любой день, и порой это может казаться непосильным. Помните, что жизнь - это путешествие... Когда мы получили возможность сесть вместе и прочитать истории, присланные поклонниками, это еще раз показало нам силу людей и послужило еще одним напоминанием о том, что мы не одиноки. Это было то, что нужно обязательно воспеть».




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