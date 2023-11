29 ноя 2023



"The Library Sessions" от SHINEDOWN



SHINEDOWN опубликовали ролик "The Library Sessions", вдохновленный на создание синглом "A Symptom Of Being Human".



Brent Smith: «Уже более десяти лет мы имеем честь сотрудничать с AFSP. Психическое здоровье — это не тот термин, к которому стоит относиться легкомысленно при любых обстоятельствах. Мы все находимся в процессе работы, и все мы будем испытывать трудности на протяжении своей жизни. При этом мы знаем, что живем в мире, где есть бесчисленные трудности, с которыми мы должны справиться в любой день, и порой это может казаться непосильным. Помните, что жизнь - это путешествие... Когда мы получили возможность сесть вместе и прочитать истории, присланные поклонниками, это еще раз показало нам силу людей и послужило еще одним напоминанием о том, что мы не одиноки. Это было то, что нужно обязательно воспеть».







